Padre de joven desaparecido en Canadá hace desesperado llamado al Gobierno Petro: “No quiero que lo dejen en el olvido”

Y es que, según el padre de Óscar David, las autoridades en Canadá no les han prestado la atención suficiente, pues él indica que no han revisado las cámaras de seguridad del hotel o de los sitios aledaños al lugar de donde desapareció, por lo que reitera, una vez más, su llamado a las autoridades nacionales para que se pueda saber qué pasó con el joven.

“Nosotros hemos tenido comunicación con el cónsul colombiano en Vancouver, él ha estado pendiente, pero no puede hacer mayor cosa porque él lo que dice es que habla con la Policía todos los días, les pregunta, y ya, hasta ahí. Yo siento como que la Policía allá simplemente se limita a que alguien llame y dé información sobre mi hijo y no más, ellos no salen”, señaló a SEMANA el padre de Óscar David.

“Hasta en el país más chichipato tienen cámaras en todo lado; ellos no han ido a mirar las cámaras cerca del hotel, no sabemos si esa foto que ellos montaron de mi hijo con gabán negro es llegando o saliendo del hotel, porque esa es la ropa con la que él viajó, pero no tenemos las cámaras para saber si él salió con esa misma ropa, si se cambió, no sabemos absolutamente nada”, agregó.