“Le han buscado en hospitales, en la morgue, pero nada”: habla padre del colombiano desaparecido en Canadá

El drama de la familia de Óscar David Reyes Lavacude, el colombiano desaparecido en Canadá hace más de 10 días, no para; el afán por tener alguna noticia sobre el paradero de este joven de 28 años es inminente y sus familiares han acudido a todas las instancias para poder tener pistas sobre su paradero.

En diálogo con Semana , Jaime Gustavo Reyes, padre de Óscar David, contó que el joven viajó a Vancouver con el fin de buscar un lugar donde estudiar inglés y además poder realizar una especialización; sin embargo, no tienen noticias de él desde el 9 de diciembre, último día en el que se comunicó.

“El vuelo se demoró un poquito en México porque hubo un retraso de tres horas, pero él llegó bien; él se dirigió del aeropuerto a encontrarse con una amiga, con ella estuvo hablando aproximadamente como una hora, de ahí salió y se fue para un hotel. En el hotel se registró como a las 8 de la noche y al otro día hizo el check out como a las 5 de la mañana, a las 5 a. m. del 9, ahí es donde no sabemos”, dijo el padre del joven.

En su relato, Jaime explicó que, una vez su hijo salió del hotel, se comunicó con su madre y con él para decirles que iba a verse con una persona que le iba a alquilar una habitación y, justo después de esa comunicación, no volvieron a tener noticias sobre él.

“Él llamó a una persona que le iba a alquilar una habitación, la llamó como a las 7 de la mañana y se quedaron de encontrar como a la una de la tarde, y ya no volvimos a saber nada de él. (…) él me mandó un mensaje como a las 7:06 minutos, donde me decía: ‘lo amo mucho, que tenga un gran día’, y a las 7:08 ya se desconectó el celular. Todo normal, él inclusive habló por la mañana con la mamá, antesitos de mandarme el mensaje y le dijo que iba a comunicarse con la señora que le iba a arrendar la habitación y listo”, agregó Jaime.