Extraordinario fenómeno en el cielo de Francia: se avistaron las auroras boreales

Las auroras boreales son uno de los mayores espectáculos de la naturaleza que se producen cuando las partículas cargadas procedentes del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra.

De acuerdo con los expertos, las partículas procedentes del viento solar son guiadas por el campo magnético de la Tierra y se dirigen hacia los polos. Cuando esas partículas alcanzan nuestra atmósfera chocan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno, excitando los átomos y haciendo que estos ganen un electrón.

Por lo tanto, transcurrido un rato, al liberarse de ese electrón, devuelven la energía adquirida en forma de luz.

Aurora polar es un fenómeno en forma de luminiscencia que se presenta en el cielo nocturno.

En tal sentido, esta luz puede producirse con distinta intensidad y longitud de onda, que afectan al color de la luz que vemos, generando uno colores inusuales, gracias al espectáculo de auroras boreales.

Ahora, en la noche del 27 al 28 de febrero, el cielo del norte y oeste de Francia se tiñó de colores inusuales, gracias al espectáculo de aurores boreales, que son poco comunes en el país europeo.

En redes sociales, publicaron imágenes del extraño y extraordinario fenómeno:

¿Ovnis en Latinoamérica? Graban extraña nave sobre los cielos de Perú

Las últimas semanas han estado marcadas por avistamientos de objetos no identificados que volvieron a poner en tela de juicio, lo que para algunos es prueba de vida en otros planetas. Sin pruebas científicas que pongan fin a las especulaciones, las teorías conspirativas volvieron a tomar un papel protagónico.

Perú fue espacio del avistamiento de un objeto extraño, concretamente sobre los cielos de Lima (la capital). La nave tenía forma tubular y quedó captada en video, mientras estuvo por varios minutos en el cielo antes de que, según el noticiero de Telemundo Al rojo vivo, empezara a hacer “maniobras con rapidez” y, finalmente, se perdiera de vista.

No hay pruebas científicas que lleguen a una conclusión unánime e indiscutible sobre vida en otros planetas.

En un intento por acercarse a una explicación (en general de este tipo de fenómenos, no solo del particular) el ufólogo peruano Ricardo González conversó con Perfil Córdoba. A ese medio, el experto se refirió a un aumento de ese tipo de eventos en distintas partes del mundo.

“Para empezar, hay que recordar que el término de ovni –objeto volador no identificado– no es sinónimo de nave extraterrestre. Después del derribo de un globo chino, han aparecido otros objetos que han sido derribados y de momento no se ha podido determinar con precisión qué fue lo que se destruyó”, apuntó González.

Un asunto permeado de tensión

“Los pilotos dijeron que no era un globo y no supieron describir qué habían interceptado y destruido, eso dio lugar a muchas especulaciones”, agregó sobre uno de los avistamientos que elevó las tensiones entre Washington y Pekín.

El primero acusó al ‘gigante asiático’ de espionaje, un señalamiento rechazado por el gobierno de Xi Jinping que aseguró no ser más que un globo civil que se había desviado de su trayectoria.

En cuanto a Perú, este es uno de los hechos más recientes registrados en América Latina en general. Hace cuatro años la Fuerza Aérea de ese país confirmó la visualización de dos ovnis cerca de Lima. El mayor general de la Fuerza Aérea, Robert Baxerias Vucanovich, entregó detalles a la cadena estadounidense CNN.

“La ocurrencia que usted refiere existió y para esto es preciso señalar que en aquella oportunidad las operaciones aéreas, tanto civiles como militares, nunca estuvieron en riesgo debido a la localización y ubicación”, dijo Vucanovich. Según ese medio, en febrero de 2019 se filtraron documentos que daban cuenta de ese caso ocurrido en la madrugada y con una duración cercana a los 40 minutos.