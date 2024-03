Familiares de colombianos presos en Haití denuncian que le dieron plata a la comisión a la que perteneció Juan Fernando Petro

El director de la comisión había pedido entre 1.000 a 1.500 dólares por cada uno de los miembros de la comisión que viajaría a Haití, pero los familiares confirmaron que no tenían tal suma de dinero, él les dio finalmente la facilidad de pagar sólo 6 millones de pesos para que pudiera viajar él mismo a las reuniones en Haití y poder ayudarles. Los valores solicitados serían para viáticos correspondientes a los gastos que tendría el directivo en el país centroamericano.

Rodrigo Ricaurte responde

SEMANA habló con Rodrigo Ricaurte, director de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, quien aseguró que él no ha participado en ninguna estafa. Indicó que efectivamente tuvo acercamiento con las familias de los colombianos detenidos en Haití. Que su intención nunca fue engañarlos, de hecho, aseguró que no cobraba por los servicios sino los gastos que generara la participación.

Ricaurte aseguró que el dinero sí lo recibió, fueron cerca de seis millones de pesos, pero que por recomendación del primer ministro de Haití, no era prudente viajar a la isla centroamericana. Manifestó que después de las recomendaciones recibidas por los líderes haitianos no estaba dispuesto a exponer su seguridad ni la de los miembros de la comisión.

“Todo esto cuesta dinero, tiempo. Fui muy claro que la Comisión no cobraría un centavo, pero tampoco gastaría un centavo, a pedido de la doctora Sondra Macolins Garvin, pero asumirán cualquier gasto que genere dicha intervención y en efecto aceptaron”, dijo Ricaurte.

El directivo dejó claro que en esta oportunidad Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, no tuvo nada que ver. Efectivamente lo nombró en su momento, porque él era miembro de la comisión, pero más allá de eso no tuvo participación , luego se dio la desvinculación de Petro de la entidad defensora de derechos humanos.

Ricaurte indica que es él quien asume toda la responsabilidad, pero enfatiza en que no hubo ninguna estafa. Sin embargo, aseguró que si hay dudas de su honestidad, invita a las familias a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, para que realice la respectiva investigación.

“Finalmente nuestro trabajo será enfocado en lo prioritario, que es velar por los detenidos en Haití, pero no con videos gritando, sino con acciones claras, cuando la situación en Haití cambie”, puntualizó, indicando que las acciones del gobierno colombiano, según él, han sido nulas.

¿Qué dijo Juan Fernando Petro?

Consultado por SEMANA, el hermano del presidente aseguró que no tenía nada que ver con la denuncia: “No tengo la menor idea de esos hechos, eso no me corresponde a mi, yo solo era comisionado en Colombia”, aseveró, al tiempo que agregó que ”no tenía nada que ver ni la más mínima injerencia con cosas de afuera”.