Fernando Savater fue despedido de ‘El País’ tras lanzar duras críticas a su línea editorial, ¿qué dijo?

Por esta razón, afirmó: “A mí escribir a la contra no me importa. Me hace más gracia escribir en contra de prejuicios que tienen mis lectores que pasarles la mano por el lomo. Las cartas no me molestan. Hombre, si acaso, lo que me molesta es que el propio periódico se convierta en una réplica de mi columna”, haciendo alusión a la labor que seguía cumpliendo en el medio con su línea semanal que se publicaba todos los sábados.