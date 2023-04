Fin del misterio: científicos dieron su veredicto sobre cerveza en lata o en botella, ¿cuál es la mejor?

Un grupo de científicos se ha dado a la tarea de intentar concluir si es mejor tomar cerveza en botella o en lata, algo que ha estado en el centro del debate entre los amantes de esta popular bebida.

La publicación fue hecha en la revista científica Journal of the Science or Food and Agriculture y en ella se encargaron de comparar el sabor y la calidad de la cerveza en estos dos envases. Para realizar el estudio, se utilizaron dos marcas de cerveza y se realizaron pruebas sensoriales a los 300 voluntarios que decidieron participar del análisis.

Al concluir las mediciones, los expertos concluyeron que la cerveza en lata obtuvo mejores calificaciones, pues se pudo definir que este envase protege a la bebida de la luz y el aire, evitando así la oxidación y el deterioro del sabor.

Los envases de vidrio permiten que la cerveza quede expuesta a la luz, contrario a lo que sucede con la que viene en lata. - Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Los estudiosos también señalaron que la cerveza en lata se enfría mucho más rápido y se mantiene así por mucho más tiempo, algo que es determinante para quien busca consumirla.

Pero el análisis no se detuvo allí; entre los resultados, los científicos señalaron que no todas las cervezas en lata son iguales, pues el grosor y la calidad de estos envases puede variar y no ofrecer la misma resistencia a la luz y el aire, provocando que su sabor cambie notoriamente.

Ahora, cada vez que las personas vayan al supermercado, se podrán inclinar por las cervezas en lata, pues según el estudio, se mantienen frías por mucho más tiempo, saben mejor y permanecen frescas gracias a este envase.

Algunos científicos determinaron que la cerveza que mejor tiene calidad y sabor es la que viene en lata. - Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

La cerveza podría cambiar para siempre por cuenta del calentamiento global

El mundo está buscando, de todas formas, reducir la huella de carbono que las diferentes industrias dejan en el mundo, al mismo tiempo que intenta frenar el calentamiento global, el cual ha provocado cambios drásticos en el comportamiento del clima en las diferentes regiones planeta.

Una de esas industrias es la cervecera, la cual utiliza una gran cantidad de agua para la elaboración de sus productos y es la responsable de gran parte de la contaminación en los lugares donde se produce, tanto así, que diferentes científicos ya están trabajando en una alternativa que significaría un gran aporte al cuidado medioambiental.

La noticia viene de una empresa alemana, la cual ha anunciado que quitará el agua en sus procesos de producción y elaboración para poder comercializar cerveza en polvo, lo que significa un avance en esta industria que beneficiará, no solo al medio ambiente, sino a varios sectores que están ligados con esta industria, como el del transporte y el almacenamiento.

Aunque es una noticia que partiría la historia de la cerveza en dos, cabe la pregunta que se hace muchos y es si su sabor seguirá siendo el mismo.

La investigación fue financiada por BMW y el Ministerio Federal de Economía de Alemania, quienes apoyaron a la compañía Klosterbrauerei Neuzelle para que lograra desarrollar una cerveza en polvo que estará disponible en los mercados a final de este año.

La propia empresa fabricante ha denominado a este producto como la “cerveza más seca” y tiene grandes diferencias con otras versiones lanzadas anteriormente y las cuales contenían alcohol y eran carbonatadas.

“Es la primera cerveza completa del mundo en forma de polvo y podría cambiar el mundo”, dijo a la prensa Stefan Fritsche, director gerente de la cervecería.

Según explicó, solo bastaría con verter el polvo en la cantidad de agua indicada para revolver y tener listo un vaso de cerveza. Así mismo, su distribución se podría dar a través de las embotelladoras de agua locales, las cuales estarían a cargo de terminar de fabricar el producto y de distribuirlo a las tiendas, bares o lugares de consumo.

Así mismo, señalan que la mezcla debe hacerse con agua carbonatada, para que tenga el sabor y la textura de una cerveza; sin embargo, aclaran que, en contadas ocasiones, hasta se podría mezclar solo con agua de la llave.

El alto consumo de cerveza es perjudicial para la salud - Foto: Getty Images

Otra de las preguntas que preocupa a los consumidores es sobre el sabor, por lo que Klosterbrauerei Neuzelle asegura que las primeras sesiones de degustación han tenido buenos resultados entre los voluntarios.

“Sabe un poco a malta”, dijo un periodista periódico regional Märkische Oderzeitung. Sobre la variedad de cervezas que podrían ser producidas de este forma, los fabricantes aseguran que podrían ser de todo tipo, por lo que la oferta para los clientes finales siempre sería amplia.

“Ha llegado el momento de poner a prueba la producción de cerveza clásica y la logística en vista de cómo tratamos nuestro medio ambiente”, dijo la compañía, quien contempla otras variables como los costos por la inflación global, los problemas energéticos en Europa y la escasez de vidrio derivada de la invasión rusa a Ucrania.