Fiscalía alemana toma decisión contra sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann: “peligroso sádico psicópata”

El acusado comparece en Brunswick, en el norte de Alemania, desde febrero por tres violaciones y dos agresiones sexuales, unos cargos sin relación con el caso Maddie, por el cual no fue formalmente acusado.

Su defensa, sin embargo, niega cualquier implicación en la desaparición de la niña y denuncia acoso judicial, alegando que la fiscalía no tiene pruebas con las que acusarlo.

Las autoridades portuguesas reconocieron que su investigación inicial no se llevó a cabo de forma adecuada, no se dio suficiente importancia a la desaparición de menores y no se valoró la posición de sus padres como extranjeros en un entorno desconocido.