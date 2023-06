¿Qué dice? Esta es la carta que escribió el principal sospechoso del caso Madeleine McCann

En medio de los nuevos de los nuevos operativos para buscar pistas sobre lo sucedido con la niña británica Madeleine Beth McCann quien desapareció el 3 de mayo de 2007, cuando tenía tres años, mientras estaba de vacaciones con su familia en Praia da Luz, en el Algarve, Portugal, se conoció un documento escrito por el principal sospechoso.

De acuerdo con el periódico Daily Mail, se trata de una carta escrita a mano y con lápiz por Christian Brueckner, en la que se desliga completamente del caso y lanza duras críticas a la justicia alemana a la que señala de acosarlo.

En la misiva, además, hace graves sindicaciones contra miembros clave del equipo de investigaciones, relacionados con presuntas responsabilidades en casos sexuales, aunque el medio no dio más detalles de ese aparte.

“No te puedes imaginar cómo es cuando todo el mundo cree que eres un asesino de niños, y no lo eres. Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba cerrando el caso de Madeleine porque no hay ni la más mínima evidencia. Nunca habrá un juicio”, señaló el principal sospechoso en la carta.

Brueckner añadió que “los fiscales no están diciendo nada al público porque deben entregar los archivos a mis abogados, y contienen mucho material que confirma mi inocencia. Nunca entenderán que la idea que tuvieron fue brillante, ya dije que Hollywood no podría hacerlo mejor, pero eligieron al actor principal equivocado: yo”.

“Estoy escribiendo esto sin autocompasión y mi autoconfianza y autocontrol nunca estuvieron en un nivel más alto. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¡Ánimo! Mejores días están llegando”, concluyó.

Christian Brueckner, el ciudadano alemán, pederasta reincidente, quien desde 2020 es el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann. (Photo by Carabinieri Milano via Getty Images) - Foto: Carabinieri Milano via Getty Ima

Daily Mail señaló que esta carta de cuatro páginas se cierra con el dibujo de una margarita a la que le arrancan los pétalos y las palabras “no culpable” y “culpable” circulando a su alrededor y la leyenda ‘Se acerca la primavera...’, junto a ella.

El medio señaló que de acuerdo con un análisis grafológico realizado por la experta Tracey Trussell, que tanto en ese escrito como en otros que publicó en los últimos años, Brueckner estaba “distorsionado, engañado” y que sus “vistas fantásticas son constantes, inmutables”.

La especialista aseguró, además que sus letras indicaban a alguien que quería “comandar y controlar” y agregó que “el trazo largo y extendido en la letra S reclinada es un símbolo de alguien que sufre con sentimientos de culpa”.

“En algunos casos, este símbolo se ve donde se ha producido una muerte violenta cerca de quien escribe, y están tratando de aceptarlo. Cualquiera que sea la verdad, existe la necesidad de alimentar continuamente su ego, y su objetivo final es obtener algún tipo de reconocimiento”, enfatizó la grafóloga.

En examigo de Christian Brueckner, el ciudadano alemán, pederasta reincidente, quien desde 2020 es el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, reveló a las autoridades que el hombre visitó un embalse portugués días después de que la niña fuera sacada de su cama. (Photo by Horacio Villalobos/Getty Images) - Foto: Getty Images

Investigadores hallan “elementos” que podrían vincularse con caso Maddie en Portugal

Entre tanto, los investigadores encontraron algunos “elementos” durante las búsquedas iniciadas en mayo, pero aún se desconoce si están vinculados con el caso, informó la fiscalía alemana de Brunswick este jueves.

“Algunos elementos fueron incautados en el marco de esta operación. Estos serán analizados en los próximos días y semanas”, afirmó la fiscalía en un comunicado, añadiendo que era “todavía demasiado pronto” para determinar si estaban relacionados con el caso.

Su desaparición dio lugar a una excepcional campaña en la que las fotos de la pequeña, de ojos claros y pelo castaño, dieron la vuelta al mundo.

Varios policías recorrieron las orillas del embalse de Arade, con la ayuda de un perro de búsqueda y una lancha de los bomberos locales. (Photo by Horacio Villalobos/Getty Images) - Foto: Getty Images

La investigación estuvo estancada durante años antes de que las autoridades se fijaran en el alemán Christian Brueckner, un hombre que vivía en esa época a unos kilómetros del hotel.

“La investigación sobre el sospechoso de 46 años de Brunswick continuará probablemente durante mucho tiempo”, advirtió la fiscalía.

Las autoridades portuguesas iniciaron a finales de mayo nuevas búsquedas cerca de un embalse en Silves, una localidad del Algarve, tras una solicitud de Alemania.

Según los medios portugueses, los investigadores recogieron muestras del suelo durante las búsquedas, así como varios trozos de tela encontrados en el lugar.

La policía ya había peinado la zona en 2008, situada a unos 50 km del lugar donde desapareció “Maddie”, pero los submarinistas solo encontraron restos animales en el embalse.

Christian Brueckner pederasta reincidente, es desde 2020 el principal sospechoso del caso y cumple una pena de siete años de cárcel en Alemania por la violación de una estadounidense de 72 años.

Los medios locales señalaron que el sospechoso solía acudir a ese lugar, que habría descrito como su “pequeño paraíso”.

* Con información de AFP