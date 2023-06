Un testigo clave del caso Madeleine McCann habló por primera vez del principal sospechoso

Helge Busching, el hombre que alertó a las autoridades sobre el principal sospechoso del caso Madeleine McCann, Christian Brueckner, habló por primera vez en público e hizo afirmaciones sobre perturbadoras confesiones de Brueckner.

Madeleine McCann era una niña británica de tres años que se hospedaba en un hotel en Praia da Luz, en Portugal, en mayo de 2007, junto con sus padres y sus dos hermanos mellizos, cuando desapareció repentinamente, aparentemente al ser raptada de la cama en donde dormía. A su lado estaban sus dos hermanos menores, que permanecían durmiendo tranquilamente.

Desde la noche en que la madre de Madeleine llegó a revisar a la pieza y se percató de que la niña había desaparecido, su caso ha circulado en los medios de todo el mundo, alcanzando una notoriedad sin precedentes.

Revelaciones

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, Helge, quien conoció hace tiempo al sospechoso Brueckner, afirmó que la niña “no gritó” cuando fue secuestrada.

Helge dijo que se enteró de la verdadera naturaleza de Brueckner mucho antes de la desaparición de McCan, después de que le robara algunas cintas de video y un arma de su casa.

Christian Brueckner

Brueckner, de nacionalidad alemana, es el principal sospechoso por el delito de desaparición de Madeleine McCann.

El caso, sin resolver durante los últimos 16 años, sigue siendo un misterio ya que nunca se ha encontrado ningún cuerpo. - Foto: Getty Images

Brueckner tiene un largo historial delictivo y se encuentra detenido en Alemania por variedad de acusaciones, algunas relacionados con agresión corporal, consumo de drogas, robos. Brueckner tiene también cargos por abuso sexual de menores de edad y también por haber abusado de una mujer mayor.

La condena que paga actualmente Brueckner de siete años, está relacionado con el abuso de una mujer mayor estadounidense en Portugal, en una zona cercana al lugar donde desapareció Madeleine.

El testigo

Helge habló según el Daily Mail, sobre videos que habría conocido de Brueckner en el que se veía como abusaba sexualmente de una anciana estadounidense: “Se podía ver cómo alguien azotaba a la mujer. Estaba atada, tendida en la cama, con gafas de esquí pintadas… debía tener 70 u 80 años. Ella gritó: ¡Maldito bastardo!… entonces vi que era Brueckner” afirmó el testigo.

Helge contó que él se encontraba en Portugal, al mismo tiempo que Brueckner y que luego hablaron estando de nuevo en Alemania sobre el mediático tema de la desaparición de la niña.

El testigo explicó que mientras él se encontraba hablando con Brueckner, él aseguró: “No entiendo cómo la pequeña pudo haber desaparecido sin dejar rastro”, a lo que el hoy sospechoso respondió, después de haber bebido dos o tres cervezas: “Ella no gritó”.

La niña Madeleine McCann desapareció en Portugal en un viaje de vacaciones de sus padres. - Foto: Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images.

De acuerdo con Hedge inmediatamente pensó que Brueckner tenía alguna relación con el caso: “Pensé: él lo sabe, él tiene algo que ver con eso, pero también comprobó que entendí eso y luego se fue por la noche”.

Dijo que esa noche a 3 o 4 de la mañana el hombre salió del lugar con su casa rodante y no lo encontró: “Lo busqué a la mañana siguiente, pero sus vecinos dijeron que se había ido”.

Autoridades

De acuerdo con Helge, el se acercó a las autoridades alemanas después de encontrar las cintas de video, pero un policía le dijo que las abandonara y guardara silencio, lo mismo le dijo un abogado, argumentando que se había incriminado a sí mismo. Helge también aseguró que trató de informar a Scotland Yard sobre Brueckner en 2008, a través de la línea directa dedicada al tema de Madeleine McCann, pero nunca recibió respuesta.

Según el testimonio, solamente años después fue escuchado: “En 2017… me enteré del décimo aniversario de la desaparición, lo recordé. Al parecer, la llamada no sirvió de nada. Así que me puse en contacto con Scotland Yard de nuevo” y dice que solo en ese momento, fue atendido.

El caso, sin resolver durante los últimos 16 años, sigue siendo un misterio ya que nunca se ha encontrado ningún cuerpo.