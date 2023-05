Hermana de Madeleine McCann rompió el silencio por la desaparición; inéditas imágenes como adulta

Este miércoles 3 de mayo se cumplieron exactamente 16 años tras la desaparición de Madeleine McCann, cuyo caso ha centrado la atención mediática por años y ha estado envuelto en varios capítulos sin un aparente final cercano. Desde que se perdió el rastro de la menor, durante las vacaciones con su familia en Portugal, se abrió una búsqueda ‘incesante’.

Pese a que ha pasado más de una década, la esperanza de encontrarla algún día con vida se mantiene entre sus seres queridos. La historia ha intentado cerrarse con la aparición de jóvenes que aseguran ser la pequeña; sin embargo, los argumentos no resultan sólidos y terminan desmoronándose con el paso del tiempo, agudizando la ‘herida’ entre los McCann.

Kate, la madre de la niña desaparecida Madeleine, junto a su otra pequeña hija, Amelie. - Foto: Getty Images / Denis Doyle / Corresponsal

En la jornada anterior la hermana menor de Madeleine, Amelie (hoy en día de 18 años), fue fotografiada públicamente por primera vez desde que era una niña, pues ha preferido durante buena parte de su crecimiento mantenerse alejada de las cámaras. Las imágenes inéditas fueron tomadas durante un servicio conmemorativo.

Madeleine McCann’s sister Amelie speaks out on 16th anniversary of her disappearance https://t.co/HUF4K7Il1q pic.twitter.com/nA8KuqMEhO — New York Post (@nypost) May 4, 2023

“Es una ocasión triste”

A propósito del aniversario número 16 de la desaparición, la joven no ocultó el sentimiento que le embargaba por cumplirse otro año sin respuestas. “Es bueno que todos estén aquí juntos, pero es una ocasión triste”, dijo, según reseñó el diario británico Daily Mail. Cuando comenzó el suplicio, Amelie solamente tenía dos años de edad.

Madeleine McCann's younger sister Amelie, 18, speaks publicly for the first time at candle ceremony https://t.co/OB9ykJXsWb pic.twitter.com/S2vrex1OZ3 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 3, 2023

Ese medio confirmó que una oración tuvo lugar en el pueblo Rothley, del condado de Leicestershire, donde tanto ella como sus papás (Kate y Gerry) fueron recibidos por varias personas que se unieron a la conmemoración. En ese servicio no se vio a su otro hermano, Sean (ambos estaban en el cuarto de al lado, durante aquel viaje que derivó en el extravío de la niña inglesa, de acuerdo con La Razón).

Según la familia McCann, la investigación por la desaparición de Madeleine continúa (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / rfranca

Un familiar de la pequeña Maddie se pronunció al cierre del servicio y afirmó que la luz de esperanza seguía encendida hasta tanto no se conociera exactamente lo ocurrido con ella. “Dieciséis años sin alguien y aun sin saber dónde están es mucho tiempo. Incluso si fueran malas noticias, de alguna forma, nos darían un cierre”, dijo el tío de Kate, Brian Kennedy, recopiló Daily Mail.

Un ‘sufrimiento’ que no termina

Uno de los principales sospechosos (en torno al caso) es el alemán, Christian Brueckner, de quien recientemente se conoció que no enfrentará este año un juicio por cinco casos de agresiones sexuales. De acuerdo con El Español, la negativa recae en un tribunal que aseguró no ser competente para llevar el proceso; dado que el domicilio del acusado supuestamente no se encontraba bajo su “jurisdicción” cuando ocurrieron los delitos.

Ese medio aclara que el ‘revés’ en los trámites, no equivale a su puesta en libertad, pues deberá seguir tras las rejas pagando por una violación que habría tenido lugar en Praia da Luz (misma zona portuguesa en la cual desapareció la niña británica). Cualquier posibilidad de que pueda volver a las calles no se contempla sino hasta el año 2026.

La niña desapareció en el hotel donde se hospedaba con sus papás (imagen de referencia) - Foto: Getty Images

En la jornada anterior, la familia McCann compartió en el sitio oficial de la búsqueda un poema de la escritora inglesa, Clare Pollard. En uno de sus apartados, el texto dice: “La ausencia se contradice a sí misma, lo que falta conjura lo que extrañamos. No estás aquí, no soy yo mismo, pero aun así te hablo así. Estás en la multitud, las noticias, el atisbo: te hago presente cuando no estás”.

La familia agregó que la investigación policial todavía estaba abierta y aprovechó para agradecer el apoyo recibido durante este tiempo. “Realmente ayuda”, se lee en la página mencionada.