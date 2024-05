Fue un “accidente trágico”: Primer Ministro de Israel se refiere al bombardeo en campamento de desplazados en Rafah

“En Rafah evacuamos a un millón de residentes que no están implicados y, a pesar de nuestros esfuerzos, ayer (domingo) se produjo un trágico accidente”, declaró Netanyahu ante el Parlamento y añadió que su gobierno investiga lo sucedido, después de que las autoridades del territorio palestino informaran lo ocurrido.

Este ataque se basaba en información de inteligencia y antes de su ejecución “se tomaron muchas medidas para reducir las posibilidades de hacer daño a personas no implicadas”, tales como comprobaciones aéreas, el uso de armamento de precisión y otras medidas de inteligencia que “permitieron concluir que no se causaría daño a civiles no implicados”.