Fuerte regaño de Perú a Colombia y países que no exigieron la publicación de las actas electorales por parte de Venezuela ante la OEA

“Pero aún es peor porque no se han apersonado siquiera por la vía electrónica cinco miembros de este organismo internacional” , dijo, criticando a los que no lograron siquiera estar en la reunión y después criticó a los 11 países que se abstuvieron de votar.

Canciller de Perú en la OEA: "Los jóvenes nos repudian porque no somos coherentes, decimos una cosa y venimos acá y nos abstuvimos (…) de esos muertos, los 17 que votamos no somos responsables, que cada uno en su conciencia asuma".

“Yo me pregunto si acaso nosotros no leemos los periódicos, ¿no sabemos de la existencia del señor Leopoldo López, perseguido en el exterior? ¿Acaso no sabemos que la Corina Machado, el señor Edmundo González, el presidente legítimo de Venezuela no han sido encausados por el fiscal del Régimen para procesarlos y encarcelarlos?”, dijo.