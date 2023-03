Guerra en Ucrania: Hungría reitera su posición y dice que sanciones a Rusia han sido inservibles y perjudiciales

En medio del avance de la guerra en Ucrania, que tras un año de confrontaciones entre las tropas usurpadoras rusas y la resistencia ucraniana no da muestras de encontrar una solución armada, se conoció un nuevo pronunciamiento del Gobierno de Hungría, uno de los países europeos que se ha mostrado más crítico a las medidas que han tomado varios países para sancionar a Rusia en medio de su ofensiva.

El pronunciamiento en cuestión estuvo a cargo del ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Peter Szijjarto, quien en declaraciones entregadas a un medio sueco, conocido como SVT, elevó un llamado a una salida negociada al conflicto, notando que esta es una guerra improductiva que ha dejado un extenso halo de muerte y consecuencias adversas para todo el mundo.

Hungría advierte que si bien se ha buscado afectar a Rusia con las sanciones, a su juicio, los verdaderos países afectados han sido los que impusieron la sanción y no estaban en condiciones de hacerlo. - Foto: AFP

Para el diplomático, es necesario que en primera instancia se pueda parar con el derramamiento de sangre, afirmando la necesidad de ‘dejar de matar gente’.

Frente al particular, el diplomático explicó que, para ello, se hace urgente la declaración de un cese al fuego que de paso a la instauración de una mesa de negociaciones, mostrándose a su vez esperanzado en que los eventuales diálogos que él plantea como necesarios puedan dar lugar a lo que consideró como un ‘acuerdo de paz sostenible’.

En ese sentido, el diplomático afirmó que, pese a que su país se ha manifestado en incontables ocasiones en oposición a las acciones violentas que ha desplegado Rusia en territorio ucraniano, también se ha mostrado firme en su política de no entregar armamento a Ucrania, a diferencia de lo que sí han hecho muchos otros estados que han terminado tomando partido a través de esa clase de acciones.

Peter Szijjarto hizo hincapié en que las medidas que hasta el momento ha adoptado el resto del mundo, consistentes en una serie de sanciones de países como Estados Unidos, o los miembros de la Unión Europea, han consistido en unos esfuerzos improductivos que, por el contrario, han terminado en escenarios contraproducentes.

Hungría reconoció que, por necesidad, ha mantenido relaciones estrechas con Rusia. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El diplomático explicó que, pese a que la Unión Europea ya ha puesto en marcha un total de 10 paquetes de sanciones que buscaron limitar las posibilidades de Rusia y sus habitantes en el comercio internacional, como medida de presión para conseguir el fin de la guerra, esta medida realmente no ha sido efectiva ni ha contribuido a la paz o la estabilidad.

En declaraciones entregadas al referido medio de comunicación, el canciller húngaro cuestionó los paquetes de medidas afirmando: “¿Nos llevaron más cerca a la solución? No. ¿Hicieron la guerra menos brutal? No. ¿Pusieron a Rusia de rodillas? No. ¿Nos dañaron a nosotros? Sí”, recordando la crisis energética que se derivó ante las reacciones emprendidas por Rusia como respuesta a las medidas de al UE.

En ese sentido, el diplomático húngaro apuntó a decir que pese a que su país ha hecho parte de las primeras sanciones que se impusieron, poco a poco marcó distancia del bloque debido a sus postulados contrarios, recordando que Rusia y sus relaciones con Hungría, son claves para este segundo país, más aún en materia energética.

Hungría se reconoce dependiente en materia energética de Rusia, por lo que no ha participado de los más recientes paquetes de sanciones.

Así, Hungría se desmarca de la UE y sus medidas, recordando la dependencia que tienen de los hidrocarburos rusos, notando además que la situación de orden público que les aqueja puede durar hasta cinco años más, refiriendo que para entonces se pueden presentar cambios. No obstante, es consciente de los efectos actuales del cierre de esos puntos de suministro, advirtiendo que la situación en materia energética no tiene las capacidades de cambio para mejorar en dos días.

El canciller alemán, Olaf Scholz advirtió recientemente que si china entrega armas a Rusia se verá expuesto a 'consecuencias'. - Foto: Twitter/ @POTUS

En el pasado, Hungría ya se había manifestado en contra de las sanciones de la UE a Rusia, incluso abogó porque no se incluyera en el listado de sancionados al llamado patriarca ortodoxo Kirill. Se opuso en varios procesos de imposición de sanciones, recordando que no todos los países de Europa están en condiciones de imponerlas, refiriéndose a las consecuencias que estas traen para los mismos estados que las imponen, más aún en materia energética.