Guerra en Ucrania | ¿Quién es Marina Ovsianikova, la periodista del cartel en la tv rusa?

En pocos minutos, Marina Ovsianikova, una periodista del canal de televisión estatal ruso “Canal Uno”, se convirtió en una estrella de los medios de comunicación. El lunes (14.03.2022) por la noche, en horario de máxima audiencia, se posicionó frente a las cámaras del noticiero y levantó una pancarta escrita a mano que decía en inglés y ruso: “No a la guerra. Detener la guerra. No creas en la propaganda. Aquí te están engañando. Rusos contra la guerra”.

La aparición de esta periodista duró unos pocos segundos y provocó un terremoto mediático, especialmente en Occidente. En pocas horas, el extracto del programa se propagó en varios canales de YouTube. Los noticiarios también abrieron con este tema porque se trataba de la primera vez -no solo desde la invasión rusa en Ucrania, sino en décadas- que una protesta contra el Kremlin se hacía visible en los medios rusos, que son estrictamente controlados por el Estado. Muchos lo habían considerado imposible hasta entonces.

¿Quién es Marina Ovsianikova?

Ovsianikova, nacida en 1978 en la ciudad portuaria de Odesa, al sur de Ucrania, había publicado un video en el que hablaba de su padre ucraniano, decía que se avergonzaba de haber formado parte de la propaganda y hacía un llamado a los rusos para salir a protestar.

En las imágenes, se podía apreciar que en el cuello llevaba un collar azul y amarillo con los colores de la bandera ucraniana. Según los medios de comunicación rusos, Ovsianikova estudió periodismo en la ciudad rusa de Krasnodar, es madre de dos hijos y su exmarido trabaja en la cadena de televisión rusa Russia Today (RT).

Las agencias de noticias informaron que la mujer de 42 años fue detenida durante la noche del lunes. Durante esta jornada, también se informó que la periodista será juzgada por “difundir información falsa sobre el despliegue de las fuerzas armadas rusas” y que arriesga hasta 15 años de cárcel. Ella negó ser culpable: “Sigo convencida de que Rusia comete un crimen (...) y que es el agresor de Ucrania”, según las declaraciones recogidas por la agencia AFP.

La palabra “guerra” en referencia a la invasión de Ucrania está prohibida en los medios de comunicación rusos. Por ello, el conocido periódico Novaya Gazeta, crítico con el Kremlin, publicó una foto de Ovsianikova en el estudio y borró su mensaje antibélico.

Aplausos de la oposición rusa

Entre los opositores rusos, la mayoría de los cuales viven ahora en el exilio, el acto de Ovsianikova provocó vítores. “Los propagandistas denuncian a Putin”, tuiteó Kira Yarmysh, secretaria de prensa del líder opositor encarcelado Alexei Navalni.

“El acto de una mujer debería convertirse en un comienzo, en un ejemplo para todos nosotros”, escribió el exdiputado ruso Dmitry Gudkov en Facebook. Timofey Dzyadko, periodista del ahora prohibido canal de televisión ruso “Doshd”, comparó a Ovsianikova con los siete manifestantes que protestaron en la Plaza Roja en 1968 contra la invasión soviética de Checoslovaquia.

Reacciones mixtas en Ucrania

En Ucrania, las reacciones al acto de Ovsianikova son diversas. El presidente Volodimir Zelenski dio las gracias a la periodista rusa en su canal de Telegram: “Agradezco a cada ruso que no deja de intentar difundir la verdad... Especialmente a esa joven que entró en el estudio del ‘Canal Uno’ con un cartel contra la guerra”.

En las redes sociales, sin embargo, hay muchos que dudan de la honestidad de la rusa. “¿Qué se siente al animar la guerra durante años y luego despertar de repente?”, se preguntó la organización no gubernamental ucraniana “Institute for Mass Media” (IMI) en Facebook. “Lo que he visto no corresponde con lo que se ha dicho. La persona habla de sus padres y de sus sentimientos de vergüenza, como si estuviera hablando de noticias, ¡sin emociones!”, escribió un usuario.

Marina Ovsianikova, una periodista del canal de televisión estatal ruso “Canal Uno” - Foto: Twiter: @maxseddon

Otra versión generalizada: no pudo ser una emisión en directo, la aparición fue un intento del servicio de inteligencia nacional ruso FSB de desviar la atención mundial de los crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso en Ucrania. Esta tesis apenas puede verificarse. Sin embargo, el ejemplo muestra lo grande que se ha vuelto la desconfianza hacia Rusia en Ucrania.

