“Gustavo Petro no significa absolutamente nada”: Portavoz de la campaña de Trump habló con SEMANA sobre reacción al atentado

Después de cuatro días del lamentable intento de asesinato contra el actual candidato a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, su jefe de comunicaciones para la región, Jaime Flórez, habló con SEMANA sobre el día en que ocurrieron los hechos, también se refirió al papel del Servicio Secreto que resguarda la vida del exmandatario y contó como será la estrategia dentro de la campaña después de los acontecimientos.

SEMANA: ¿Cómo recibieron la noticia del atentado ustedes como miembros de la campaña de Trump, dónde estaba en ese momento y qué fue lo primero que se le pasó por su mente?

Jaime Flórez: Estaba en el aeropuerto de Miami, listo para abordar mis vuelos hacia Milwaukee y veníamos para la Convención Nacional Republicana y me llamaron de los medios de comunicación a preguntar por las reacciones, algo más o menos similar a lo que estás haciendo tú en ese momento. La diferencia era que yo no tenía ninguna información.

No me había enterado absolutamente para nada, estaba en una sala de espera del aeropuerto donde no había monitores de televisión y pues a través de mis colegas en los medios me enteré de lo que estaba sucediendo. De inmediato, pues, nos pusimos en contacto con la campaña mientras hacíamos la fila para entrar al avión y desde el avión pudimos, pues entregarle a los colegas de la cadena Telemundo y de la estación de Radio La Poderosa de Miami las primeras reacciones, las primeras, digamos, notas, detalles de los acontecimientos, fundamentalmente el hecho de que el presidente había salido ileso, que se trataba evidentemente de un atentado, que no había ningún tipo de riesgo contra el presidente, no sabíamos en ese momento que el asesino, el francotirador, había abatido a una persona que había sido un bombero voluntario de la zona de Pennsylvania donde estaba desarrollándose el evento y había dejado heridas a dos personas más.

En fin, se imaginarán ustedes, la preocupación era grande, pues ya estaba a punto de montarme en el avión. Pasaron varias horas hasta que pude llegar finalmente a Milwaukee y aquí tomar conocimiento de los detalles de cómo había sido el atentado, de todo lo demás. Había, naturalmente, algunos colegas miembros de la campaña, pues allí con el presidente, por fortuna, pues no pasó de un susto. Pero nosotros creemos que esto ha venido engrandeciendo nuestra campaña.

No hay mal que por bien no venga. Y creemos que quedó claro que en ese momento el presidente pudo mostrarle al país su valentía, su valor, su decisión de seguir adelante con su campaña, con su misión, con su cometido, que es volver a hacer grandes a los Estados Unidos.

SEMANA: Muchos han catalogado esto como un error del Servicio Secreto de los Estados Unidos. ¿Usted cree que esa responsabilidad pudo recaer en algún momento en el Servicio Secreto?

J.F.: Si hay alguna responsabilidad en el Servicio Secreto, es una responsabilidad que sería la de la estructura burocrática de esa organización. Yo creo firmemente y le doy obviamente mucho crédito, mucho valor a los hombres del Servicio Secreto que están dispuestos a ofrendar inclusive su propia vida para salvar la

SEMANA: Sobre la reacción al atentado del presidente Gustavo Petro, que no fue un mensaje directo de solidaridad con el candidato, como sí lo hicieron otros presidentes de la región ¿cómo interpretó usted ese mensaje?

j.f.:No tiene ninguna importancia. Es decir, seamos claros y concretos, Gustavo Petro no significa absolutamente nada para el panorama político de los Estados Unidos al día de hoy. Por el contrario, yo creo que el Presidente tiene que estar muy satisfecho de que los grandes líderes, los líderes de verdad en el mundo, lo llamaron a felicitarlo. Sigue sabiendo que no es el presidente en ejercicio de los Estados Unidos y aún así hicieron el esfuerzo el Primer Ministro de la Gran Bretaña, La primera ministra de Italia, los grandes líderes en el mundo llamaron al presidente Trump para expresarle su solidaridad y su apoyo en un momento difícil, que el presidente de Colombia no lo haga, no lo haya hecho realmente carece de toda importancia.

SEMANA: ¿Cree que los comentarios que ha hecho el presidente Gustavo Petro pueden afectar la relaciones entre Colombia y Estados Unidos en caso de que Trump llegue al poder?

