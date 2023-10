“Ha sido muy difícil esta situación”: el padre ‘Chucho’ hizo un llamado al Gobierno desde Israel

El sacerdote mantiene su intención de permanecer en Medio Oriente hasta tanto no haya salido el último de sus connacionales; sin embargo, durante sus recientes entrevistas ha dejado entrever la angustia que lo embarga. Como él, el grupo de casi medio centenar de personas anhela regresar pronto a Colombia.

El llamado del ‘Padre Chucho’ al Gobierno

Una de sus más recientes conversaciones la tuvo con Gustavo Gómez en el programa ‘6 AM Hoy por Hoy’ de Caracol Radio , medio al cual actualizó sobre su situación y la de los peregrinos. Según reveló, en este momento se encuentra con 45 personas en Jerusalén.

“Gracias a Dios hoy ya un grupo de colombianos partió. Quedamos aquí varios (...). Creo que hay una preocupación por las prioridades, solamente mandaron (en el vuelo) a las personas mayores y eso está bien. Tengo jóvenes que no son prioridad, pero para mí sí son prioridad todos; entonces, si no los llevan a ellos, yo voy por” una zona de mayor peligrosidad, “pero no los voy a dejar aquí”, aseveró.