Habla la mujer que llevó el cadáver de su tío para pedir un préstamo: “No soy esa persona de la que habla la gente, no soy un monstruo”

“No soy un monstruo”

De Souza, en su relato al periódico local, se mantuvo en el argumento de que no se había dado cuenta que su tío estaba muerto y no quería cometer ningún delito.

“No me di cuenta de que mi tío estaba muerto. Es absurdo lo que dice la gente. No soy esa persona de la que habla la gente, no soy un monstruo”.