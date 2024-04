Horas antes del entierro, bebé despierta tras haber sido declarada muerta

“Con el susto que nos dio, no lo creíamos. Después supimos que Dios realmente existe”, dijo el hombre, quien confirmó que la bebé será llevada a una terapia para que se pueda desarrollar mejor y evolucionar .

“Mi hija estaba muerta, no hay explicación humana para lo que Dios hizo”: Sara Castellanos

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Otro caso similar

Esta no es la primera vez que ocurre un extraordinario evento como este. En 2017, un bebé de 24 semanas resucitó poco antes de ser incinerado. Los hechos ocurrieron en la India, cuando enfermeras del hospital Sunder Sharma, en Bundi, declararon muerto al bebé .

El neonato estaba en un estado de salud delicado, ya que muchos de sus órganos aún no funcionaban de manera correcta y no estaban completamente formadas y el peso era muy bajo. Por este motivo, al nacer, se quedó inmóvil, y las enfermeras declararon su muerte, contó The Mirror.