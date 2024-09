“Hace 12 años, el país se sumió en el caos”: Javier Milei publicó apocalíptico video en el que catalogó la izquierda como “enfermedad”

“Hace 12 años, el virus KU-K12 comenzó con la destrucción de Argentina, no solo destruyó cuerpos, destruyó mentes, los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos” , empezó narrando una voz mientras se proyectaban imágenes de personas, aparentemente, infectadas por una enfermedad.

“Pero no todos fueron infectados, algunos resistieron escondidos en las sombras, esperando el día que el virus ya no pudiera contagiar, y aunque hoy sigue presente en muchos, su poder se debilita, la enfermedad sigue, pero ahora ya no contagia, se ha vuelto vulnerable y, en medio de la destrucción, una esperanza ha surgido”, terminó diciendo el video donde, al final, mostró la imagen de un león caminando en las calles, que haría alusión a la llegada de Javier Milei al poder.