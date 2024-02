Hijo de Donald Trump recibió una carta con polvo blanco ‘no identificado’ que incluía amenazas de muerte

Una carta con un polvo blanco no identificado fue enviada a la casa de Donald Trump Jr., hijo mayor del expresidente Donald Trump, tras lo cual personal de emergencias de Florida acudió el lunes al lugar.

Una persona al tanto del asunto señaló que los análisis de la sustancia no eran concluyentes, pero que las autoridades no creen que sea letal. La persona habló bajo condición de anonimato a fin de confirmar detalles de la misiva. The Daily Beast fue el primer medio en informar sobre la carta.