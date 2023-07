Huelgas de actores y guionistas se extienden a Filadelfia y Chicago tras no llegar a un acuerdo

| Foto: Getty Images via AFP

Un letrero dice "Los sindicatos se unen" mientras los miembros de SAG-AFTRA caminan en la línea de piquete en solidaridad con los trabajadores en huelga de WGA (Writers Guild of America) fuera de las oficinas de Netflix. | Foto: Getty Images via AFP

En Chicago, cientos de huelguistas, muchos de ellos portando las camisetas negras del SAG, marcharon y gritaron consignas en Millennium Park. Una pequeña banda de música tocó “This Land Is Your Land” y en un letrero se podía leer: “La avaricia empresarial apesta”. Los automovilistas tocaban sus bocinas en una muestra de apoyo.

Los sindicatos y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que representa estudios, transmisoras y compañías de producción, parecían estar muy distanciados, y no se estaban llevando a cabo negociaciones, ni se tenían planeadas.

¿Comic-Con San Diego sin la presencia de estrellas por la huelga en Hollywood?

“Sinceramente, estoy más emocionada por el cosplay”, dijo Janelle Hinesley, que acudió disfrazada de Astrid, de las películas “Cómo entrenar a tu dragón”. “Además, no puedo sentarme con esto, así que ahora mismo no vamos a ir a ningún panel”, añadió, señalando el hacha gigante que llevaba atada a la espalda.

“Ir a la presentación o al anuncio de una película no me atraía mucho”, señaló “¿Y los famosos? No siento la necesidad de verlos en persona. Veré el tráiler de la película en internet”.