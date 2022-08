Ida Skibenes, la influenciadora que se enamoró de su actual esposa en una habitación de hotel

Ida Skibenes, con más de 120.000 seguidores en Twitter, es una de las influenciadoras en esa red social que lucha por la igualdad y el derecho de las personas homosexuales.

En entrevista con CNN, reveló cómo se enamoró de quien hoy es su actual pareja, Hanna Aardal, en un hotel en Noruega. Las dos ya habían pasado por relaciones con hombres, que incluso dejaron hijos de por medio, sin embargo, compartir la habitación de un hotel durante el trabajo fue lo que despertó el amor entre ambas.

“Estaba acostumbrada a salir con hombres y nunca había tenido una relación con una mujer [...] pero mirando hacia atrás, es obvio que teníamos sentimientos la una por la otra”, dijo Hanna a los micrófonos de CNN.

“Tenía sentimientos por Hanna y definitivamente estaba enamorada de ella. Pero si todo estaba en mi cabeza, entonces necesitaba aclarar eso, además íbamos a trabajar juntas. Así que decidí que si terminamos en la misma habitación, eso era la señal para hacer algo al respecto”, afirmó Skibenes al mismo medio.

Durante la entrevista, la influenciadora reveló detalles de cómo surgió esta relación que hoy está más sólida que nunca. Incluso su pareja también dio a conocer detalles de la reacción de su hija al enterarse del amor que sentía por Skibenes. “Ella estaba muy feliz por nosotras [...] Incluso ella salió del armario con nosotros dos años después, así que es una familia muy gay”, agregó Hanna.

La influenciadora es una clara defensora del feminismo y eso lo dejó ver en una de sus más recientes publicaciones en Twitter, donde apoyó a la primera ministra de Finlandia, tras el escándalo que se armó por cuenta de un video filtrado donde aparece bailando e ingiriendo alcohol.

“El hecho de que fuerzas conjuntas intentaron derrocar al primer ministro finlandés porque no les gusta que una mujer en el poder tenga la audacia de divertirse y ser humana, toda una sociedad global simplemente dijo “no”. Esto me encanta para el feminismo del 2022″, se lee en el mensaje de Skibenes.

La pelea de feministas en Colombia que se registró en redes sociales

En el Pacto Histórico, algunas de las mujeres que integran esa alianza y que se definen como “feministas”, tuvieron una discusión por las diferencias de visión que tienen sobre el tema.

La socióloga Sara Tufano, que en algún momento iba a integrar la lista del Congreso del Pacto Histórico, pero desistió por varios motivos, cuestionó que algunas mujeres de esa alianza, supuestamente, se avergüenzan de reconocerse como feministas. En medio de esas críticas arremetió contra María José Pizarro, una de las personas más cercanas a Gustavo Petro.

“De la señora Pizarro no espero nada, no se reconoce como feminista y así muchas mujeres en la izquierda, creen que eso quita votos. Colombia necesita una izquierda feminista, mientras tanto, eso es lo que tenemos. Por mi parte, seguiré dando la pelea así me tachen de enemiga”, comentó Tufano, reconociendo que votará por Petro, pero que no le convence del todo ese proyecto.

Pizarro no se quedó callada y cuestionó a Tufano, diciendo que como ella no tiene la misma concepción del feminismo que la socióloga, ella la critica. “No, respetada Susana, que no me reconozca como feminista en tu concepto de feminismo, no significa que no me reconozca como feminista. Te pido me respetes como persona, respetes mis ideales y luchas, de la misma manera como yo te he respetado siempre a ti”, comentó la senadora electa del Pacto.