Incendios: la Amazonía también se quema pero en proporciones apocalípticas. “El bosque se vuelve cenizas. Es de llorar”

Ante la situación, Brigitte Baptiste, bióloga colombiana, lamenta profundamente lo que está ocurriendo: ”es de llorar, cuando uno sobrevuela la Amazonia y se ven 3.000 años de hectáreas convertidas en cenizas en menos de un día. Es una tragedia y no estoy exagerando con el uso de la palabra. Realmente, el fuego tiene una capacidad destructiva superlativa y si no nos ponemos serios con el control y el manejo del fuego en el país estamos perdiendo un patrimonio silvestre, un patrimonio natural del cual dependemos todos”.

En materia del país, las alertas están encendidas por los incendios forestales. “Colombia no es un país en donde haya habido grandes incendios forestales, Por ejemplo, en California, en el año 2018, fue un año muy intenso de incendios forestales, hubo aproximadamente 8.500 incendios que quemaron cerca de 50.000 hectáreas. Eso es lo que se llama incendios forestales. No, no son incendios forestales de gran magnitud, que en Colombia nunca hemos tenido ese tipo, pero no quiere decir que no lo vamos a tener.”