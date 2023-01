Incesto: así vive la familia que se creó tras una relación entre primos hermanos

En el mundo hay muchos tipos de familias, algunos por alguna razón solo tienen un padre o una madre, o posiblemente no tengan hijos, mientras que otros tienen muchos.

Así también hay miles de historias de cómo iniciaron las familias, muchas veces en Colombia es común escuchar que parejas que pertenecían a familias de ideología política opuesta, se enamoraban (conservadores y liberales). Vecinos, amigos, estudiantes, entre otros.

Pero, aunque son pocas las historias de familias fundadas entre hermanos o primos, las hay; esto es conocido como ‘endogamia o incesto’, pues son relaciones sexuales entre familiares. Los Whittaker son prueba de ello. Viven al Oeste en Virginia, Estados Unidos, y sus características físicas los hacen notoriamente diferentes al resto de la población.

Prueba de ello quedó registrado en el lente del fotógrafo Mark Laita, quien los conoció en el año 2004, cuando buscaba plasmar historias de personas en el objetivo de su cámara y un oficial de policía lo llevó a ellos.

son varios hijos producto de incesto

Inicialmente su encuentro no fue el mejor, debido a que cuando estaba acercándose, uno de los vecinos de la familia salió a defenderlos con un arma empuñada, pues en muchas otras ocasiones las personas habían ido hasta ahí para sabotearlos o molestarlos; o simplemente por curiosidad.

Sin embargo, Laita le explicó el motivo de su visita y en ese momento el hombre bajó la guardia y la familia lo recibió. Casi todos tenían un rasgo característico, un ojo desviado hacia el lado opuesto a donde está la nariz.

Ray Whittaker no sabe articular palabras y ladra como un can

Ya son pocos los integrantes de esta familia, Lorraine es una de las mayores, pero no profiere palabra alguna, por su rostro parece entender lo que habla el documentalista, pero no emite ningún tipo de sonido, como sí lo hace Ray, él también es mayor, pero no tanto como Lorraine.

Intenta hablar, pero lo único que aprendió, al parecer, es a ladrar como un perro, entonces se comunica con un sonido como ladrido, pero se mueve y es obvio que le cuenta cosas a Laita, pero es imposible entenderle, ya que no articula palabras.

Ray Whittaker - hijo de padres que hicieron incesto

El fotógrafo, al grabar el último video en julio de 2020 le preguntó a Betty, que es la que quiso hablar con él si sus padres eran familia, pero ella se negó en ese momento, dijo que no sabía; sin embargo, en el 2021, fue la misma señora, la que se encargó de confirmarle el grado de consanguinidad que existía entre sus progenitores, por lo que afirmó que eran “primos hermanos dobles”.

Asimismo, dijo que su padre trabajaba en una mina de carbón, y su madre estaba en casa, pero ella desconocía las razones por las cuales sus hermanos tenían alteraciones mentales y físicas. En el video se puede ver también a un hombre de más de 45 años, aproximadamente, que también tiene el mismo trastorno que los demás, su nombre es Timmy, pero que se comporta por momentos como un niño de 8 años.

familia creada por incesto Whittaker, Timmy el del centro ya es un señor de más de 40 años

En el 2020, el documentalista escribió en el pie de foto del video: “No hay forma de que pueda confirmar que los padres de Whittaker estaban relacionados, pero dado que esto sucede en esta parte del país y los Whittaker son el caso más extremo que he visto hasta ahora, apostaría a que la endogamia fue, al menos en parte, responsable de las anomalías mentales y físicas observadas en Lorraine, Freddie, Ray y Timmy”.

Freddie, también era uno de sus hermanos, pero falleció en el 2016 a causa de un ataque al corazón que sufrió. Ray se refirió a su fallecido hermano, pero sin éxito, debido a que no logra articular siquiera las sílabas.

Cabe mencionar que la casa que habitan está demasiado sucia y desordenada, y su aspecto también lo es, pues lucen descuidados, lo que sería generado por sus alteraciones mentales. En el último video de Laita, se escucha a alguien leyendo un fragmento de la Biblia, en el libro de Efesios.