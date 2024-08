Indignación por cifra de arrestos en protestas por reelección fraudulenta de Maduro; hay personas con discapacidad, mujeres y niños

Maduro asegura que Edmundo González está preparando su “fuga” de Venezuela

El dirigente venezolano ha resaltado que el ‘chavismo’ ha demostrado una vez más que “las calles son del pueblo”. “‘La Sayona’ se desinfló, fracasó. No la quieren ni en la oposición”, ha añadido en referencia a la dirigente opositora María Corina Machad o, quien a su vez lideró la manifestación opositora en Caracas en el marco de una jornada mundial de movilización de la oposición.

