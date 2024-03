Influencer migrante que animaba a otros a invadir Estados Unidos y ocupar casas está huyendo de las autoridades

El diario norteamericano New York Post confirmó que Leonel Moreno, el “influencer migrante” que animaba a otros a invadir Estados Unidos, está huyendo de los funcionarios de inmigración, quienes ya conocen el caso.

El ciudadano venezolano cruzó ilegalmente la frontera sur en abril de 2022 en Eagle Pass, Texas, y estaba inscrito en el programa Alternativas a la Detención, que permite a las autoridades federales rastrear a los migrantes utilizando monitores de tobillo u otra tecnología.

Sin embargo, Moreno no siguió las reglas y ahora figura como un “fugado” del programa, según documentos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vistos por The Post. La policía de Gahanna dijo a The Post que están al tanto de los videos, pero añadió: ”Hasta la fecha, nuestra agencia no ha tenido contacto con este individuo y desconocemos su ubicación”.

Venezolano en Estados Unidos | Foto: Redes @CollinRugg

El venezolano causó indignación en el país luego de que publicara un video en el que amenaza con invadir casas abandonadas de acuerdo a una ley que se lo permitiría. En su discurso, hace un llamado a sus connacionales a optar por esta medida para no “ser una carga pública”.

El venezolano aseguró que el negocio es “expropiar” casas. “Mi gente, he pensado invadir una casa en Estados Unidos, ya que me enteré de que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla. Muchachos, aquí en Estados Unidos también se aplica la invasión de terreno”.

“Creo que ese será mi próximo negocio, invadir casas abandonadas, ya que me he buscado unos códigos con mis amigos africanos y me dijeron que llevan siete casas expropiadas y, como dice el dicho, hay que buscar la vuelta y la vuelta es invadir casas, ya que nos encontramos en situación de calle y es la única manera que tenemos para no vivir en la calle y no ser una carga pública. La ley dice que las casas abandonadas, deterioradas y que estén en mal estado podemos llegar y repararlas, vivir en ellas y venderlas, hasta pedir crédito con ellas”, dice el migrante venezolano.

“Invadir una propiedad perteneciente a otra persona o entrar de forma ilegal en la misma es considerado como un delito. Un hecho de este tipo implica mucho más que ingresar a la propiedad de alguien más, puesto que también es necesario que la persona cuente con la intención particular de vulnerar o interferir con los derechos de propiedad con los que cuenta el propietario”, según un abogado penal en California.

El joven mostró los documentos que validan su estadía legal en Estados Unidos. | Foto: TikTok/ leitooficial_25

“¿Por qué las autoridades no han procedido contra este individuo? Ya está llamando abiertamente a invadir propiedad privada, además de inducir a migrantes a venir al país a vivir de subsidios pagados por los contribuyentes (entre los que me incluyo)”, dijeron algunos de los usuarios en la publicación en la que Moreno cuenta su historia frente a su hija.

Moreno también muestra con frecuencia suministros comprados con cupones de alimentos. También se le puede ver en su Instagram agitando una tarjeta del Seguro Social mientras está acostado en la cama con su bebé.

En las redes sociales, con frecuencia se jacta de sus ganancias mendigando dinero en efectivo, afirmando que gana aproximadamente 1.000 dólares al día.