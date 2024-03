Influencer se hace viral por limpiar tumbas abandonadas sin permiso: ‘Todos merecen un hermoso lugar de descanso’

I cleanee an abandoned grave at night 👻🪦 #scrubdaddy #scrubdaddypartner

Los comentarios no se hicieron esperar, “Seguro que enfatizaste que ‘gratis’ te refieres al contenido”, “Si realmente lo hicieras ‘gratis’ no publicarías sobre ello en las redes sociales para tener influencia”, “No está bien tocar la tumba de otra persona sin el permiso de la familia”, “Si me la encontrara limpiando la tumba de mi ser querido, se lo agradecería mucho”, fueron algunos de las reacciones al video.