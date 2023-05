“Israel ha encontrado en Colombia uno de sus mejores amigos del continente”

“Gracias a todos por estar aquí con nosotros, celebrando los 75 años de la independencia del Estado de Israel. Este es un día muy significativo y especial para nosotros; y celebrarlo con ustedes nos llena de felicidad. Nos sentimos complacidos de tener de nuevo esta recepción, después de los años de la pandemia”.

“Hace apenas nueve meses que llegué a Colombia, junto con mi familia; y la verdad que ha sido una experiencia personal y profesional única. Desde ya me declaro gran fan de los paisajes; la diversidad musical y cultural; los bailes, la sabrosa comida y sobretodo, la calidez de la gente de este lindo país. Aprecio mucho la alegría y hospitalidad con que nos han recibido en cada rincón de Colombia”.

“El moderno Estado de Israel tiene una historia única, no solo porque hemos vuelto después de miles de años de exilio; no solo porque hemos podido enfrentar desafíos contra todo pronóstico, escasez de recursos naturales y retos de seguridad; sino también porque nuestras innovaciones siguen contribuyendo al bienestar y a mejorar la vida de muchas personas”.

Jerusalén, Israel - Foto: Imagen de Ri Butov en Pixabay

“Hoy seguimos trabajando para innovar en campos como la medicina, la ciencia y la sustentabilidad; aportando a la salud de los niños y el acceso al agua limpia en los países en desarrollo; mejorando la seguridad alimentaria en las regiones áridas; y ayudando a combatir el cambio climático”.

“Israel desde su nacimiento fue y sigue siendo una democracia. La democracia corre por nuestras venas y forma parte de nuestro ADN colectivo. Por lo tanto, el hecho de que, al cumplir 75 años, los ciudadanos israelíes estén discutiendo temas cruciales sobre nuestro sistema judicial, con manifestaciones de cientos de miles de israelíes cada fin de semana en las calles y las plazas de todo el país, sin heridos o detenidos, demuestra la fortaleza de nuestra democracia”.

“Desde su nacimiento, Israel ha tenido que luchar contra amenazas por su seguridad nacional. A veces debemos enfrentar desafíos de defensa y de seguridad, pero igualmente debemos continuar con la vida cotidiana y la normalidad. Justamente es lo que estamos viviendo en estos días, cuando cientos de cohetes han sido lanzados hacia diferentes partes de Israel, desde la Franja de Gaza, incluso a Tel Aviv, por organizaciones terroristas que son proxies iraníes. Hemos dejado claro que siempre tomaremos todas las medidas para proteger a nuestros ciudadanos y mantener la estabilidad mientras extendemos nuestra mano en paz a todas las naciones de la región”.

“Israel nació en medio del conflicto, pero siempre hemos soñado en construir una notoria paz. Desde nuestros socios pioneros, Egipto y Jordania, hasta la actualidad, siempre hemos deseado por la paz. La normalización se ha extendido con otras partes de la región, gracias a los Acuerdos de Abraham con los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, firmados hace casi tres años y Marruecos con quienes hemos tenido muchos años de amistad y relaciones especiales. Estos acuerdos están impulsando aspectos cada vez más amplios de bienestar y progreso, y esta nueva realidad ya está mejorando vidas y aumentando la prosperidad en toda la región”.

“Desde su establecimiento como país independiente y así mismo después de la unificación de Jerusalén, Israel sigue estando comprometida profundamente con la libertad religiosa y de culto de todas las religiones en todo su territorio y particularmente en Jerusalén”.

“Queridos amigos, Israel ha encontrado en Colombia uno de sus mejores amigos del continente. Israel y Colombia han tenido por años excelentes relaciones, son dos naciones hermanas. Israel, es el principal aliado comercial de Colombia en el Medio Oriente, tenemos el Tratado de Libre Comercio, que desde que entró en vigor vemos un crecimiento en el intercambio comercial, pero el potencial por el beneficio de nuestros pueblos y países es todavía enorme”.

“Las economías de Israel y Colombia son complementarias, la combinación de la ubicación estratégica de Colombia y el acceso a los mercados más grandes del mundo; el tamaño y los recursos naturales de los que goza Colombia; junto con el TLC que tenemos y la tecnología israelí, el cielo es el límite. Existe un enorme potencial que puede traer un gran beneficio y prosperidad a nuestros países y pueblos hermanos. Creemos que Colombia puede ser una potencia mundial de agro, primero por su seguridad alimentaria, así como por su agro exportación”.

“Así mismo, Israel lleva 114 años de experiencia en cooperativismo y asociatividad y estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia con los pequeños agricultores y los campesinos, sobre cómo trabajar juntos para mejorar su competitividad y aumentar sus ganancias. Igualmente, vemos un gran potencial en los sectores como agua, la salud, las energías renovables, la ciberseguridad, la seguridad y defensa; entre otros”.

“Una muestra de nuestro compromiso con Colombia son las capacitaciones que hemos realizado a través de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional (MASHAV). Compartiendo métodos y experiencias para alcanzar un desarrollo sustentable que beneficie a las sociedades”.

Evento embajada de Isarel Mahane Yehuda Bogotá, Mayo 10 de 2023 Recepción Foto:Heidy León-Revista Semana - Foto: Heidy León

“A lo largo de los años miles de colombianos se han capacitado en cursos en Israel, en variedad de temas. Estimados amigos, la historia de Israel es también una historia del encuentro entre el Occidente y el Oriente; con la local y la de afuera, de una sociedad formada por residentes de generaciones, recién llegados y emigrantes de diferentes partes del mundo; en una región riquísima en cultura e historia, tanto nuestra como de nuestros vecinos y cientos de años de influencia extranjera. Todo esto se refleja en nuestro mercado Mahane Yehuda, en Jerusalén”.

“En la mañana, este mercado está lleno de colores por las frutas, verduras y especias, con muchos olores, sonidos y deliciosa comida callejera. Allí se encuentran personas de todos los tipos, propios del riquísimo mosaico de la sociedad israelí: judíos y árabes, religiosos y laicos, musulmanes y cristianos. Por las noches, el mercado cambia a otro escenario, donde la vida nocturna vibrante es la protagonista”.

Evento embajada de Isarel Mahane Yehuda Bogotá, Mayo 10 de 2023 Recepción Foto:Heidy León-Revista Semana - Foto: Heidy León

“Este ambiente de día y de noche en el mercado Mahane Yehuda es lo que quisimos compartir con todos ustedes esta noche. Parte de los olores y sabores del mercado, con un DJ con el que esperamos ver a todos los presentes bailar hasta el amanecer, la noche solamente comenzó, como se hace en el mercado Mahane Yehuda, todas las noches”.

“Por ultimo quiero agradecer al increíble equipo de la Embajada que, en el último mes, a parte de su trabajo cotidiano intenso, ha cambiado al de una empresa de producción y diseño de eventos y ha hecho posible esta celebración tan especial”.

Gracias por acompañarnos, gracias por celebrar con nosotros 75 años. Espero que disfruten nuestra fiesta.

¡Feliz día de la independencia! ¡Yom Haatzmaut Sameach!

“Hemos tenido que luchar por sobrevivir desde el primer día”, Gali Dagan, embajador de Israel en entrevista con SEMANA

El embajador de Israel, Gali Dagan, habló con SEMANA sobre los 75 años de la fundación del Estado. Reflexionó sobre el judaísmo hoy, los conflictos que han vivido y las relaciones con Colombia.

SEMANA: Esta semana se cumplen los 75 años del Estado de Israel. Comencemos por la pregunta obvia: ¿qué pasó ese 14 de mayo de 1948?

Embajador Gali Dagan: La historia de Israel es única. Hace 75 años, Israel declaró su independencia y desde su primer día tuvo que luchar por su supervivencia. Después de esa declaratoria, y de la resolución de las Naciones Unidas, seis países árabes buscaron invadir Israel para borrarnos del mapa. Nuestro pueblo soñó 2.000 años para tener su soberanía y su independencia. Y hace 75 años, apenas habían pasado tres de la tragedia más terrible en nuestra historia, el Holocausto, cuando la comunidad judía perdió un tercio de su población. Entonces, es un evento muy emotivo en el que también conmemoramos cómo hemos tenido que luchar desde el primer día.

SEMANA: Israel es un país muy desarrollado, líder en muchos sectores. ¿Cómo se logra construir eso en tan poco tiempo?

G.D.: Son varios factores. El primero, que tenemos una historia común a todos nosotros y el denominador común de nuestra religión, de nuestra cultura. Lo segundo son las amenazas permanentes de afuera que nos han hecho esforzarnos en encontrar soluciones en el ámbito de defensa y a construir nuestras fuerzas militares. Lo tercero, es que la escasez de recursos naturales nos obligó a inventar soluciones. Es un espíritu profundo de emprendimiento, de innovación. Y, por último, el pluralismo, que está muy presente en nuestra religión y cultura. Así se construyó un país en tan poco tiempo.

SEMANA. Israel es un país de migrantes al que durante 75 años han llegado personas de todas partes del mundo. ¿Cómo han hecho para entenderse?

G.D.: Siempre ha sido un reto. Desde su nacimiento, a Israel llegaron personas de cientos de países, muchos expulsados de países árabes, otros de Europa, otros que habían sobrevivido al Holocausto y estaban refugiados. Entonces fue una tarea bastante difícil, pero todos tenían el mismo sueño de tener un país independiente. Eso es algo que ha unido a la gente por años. Lo mismo que el servicio militar obligatorio, que ha sido una herramienta muy importante para unir a la gente y crear amistad. Así como nuestro sistema educativo. Eso hace que una sociedad esté mucho más sólida, mucho más cohesionada.

Benjamín Netanyahu, primer Ministro de Israel actual(AP Photo/Maya Alleruzzo, Pool) - Foto: AP

SEMANA: Israel es una especie de Silicon Valley del mundo, ¿cómo es ese proceso para llegar a liderar un área tan clave?

G.D.: Por la cultura que tenemos. En el judaísmo no hay una sola posición, siempre se nos ha invitado a pensar diferente. No hay un solo dogma de cómo pensar o practicar el judaísmo. Igualmente, tenemos el ecosistema israelí, que es una combinación en que el Gobierno entrega fondos para los emprendedores e innovadores para intentar y para fallar, y darles a ellos una garantía de que si fallan, el Gobierno va a ayudarlos para que ellos puedan intentar nuevamente. Todo esto es un motor para nuestra economía y tenemos muchos logros tecnológicos en agricultura, salud y ciberseguridad.

SEMANA: ¿Cómo ha sido vivir 75 años en un Estado en permanente amenaza? Siempre hay misiles apuntando a Israel.

G.D.: La vida cotidiana es muy normal en el país, pero las cosas que llegan a la prensa permiten que muchos interpreten esos enfoques. Pero creo que, en muchos aspectos, Israel es un lugar muy tranquilo. Sí, de vez en cuando tenemos retos y desafíos de defensa y de seguridad, pero no es que estemos viviendo en una zona de guerra. En retrospectiva, cuando declaramos la independencia teníamos cuatro países vecinos que no reconocían el Estado de Israel y lanzaron sus ejércitos para destruir el país. Hoy en día, dentro de estos cuatro países vecinos, tenemos acuerdos de paz con dos de ellos, que son Jordania y Egipto, y hace dos años firmamos los acuerdos de Abraham con dos países del golfo y restablecimos nuestras relaciones con Marruecos. Desde la firma de los acuerdos de Abraham, más de un millón de israelíes visitaron los Emiratos y Baréin como turistas, el intercambio comercial en el último año con los Emiratos ascendió a 2.000 millones de dólares, donde antes era casi cero. Israel vende gas a Egipto que exporta a Europa y exporta gas a Jordania, los acuerdos de Abraham generaron cooperación entre los países de la región en temas como medioambiente, agua, energía renovable, entre otros.

SEMANA: En Israel, todas las familias y todas las personas han pasado por el Ejército. ¿Por qué hay tanta convicción en este servicio militar?

G.D.: Nuestro pueblo siempre ha estado en una amenaza permanente, todo el mundo sabe que tiene que tomar parte de esa defensa. Ojalá pudiéramos estar como en la Unión Europea y no tener este servicio militar obligatorio, pero no tenemos otra opción. Especialmente cuando hay países en la región que quieren borrar a Israel de la faz de la Tierra, como Irán, que tiene un programa nuclear para lograr este objetivo y que está avanzando muy rápido, lamentablemente. Y también que tienen un proyecto regional para tener una hegemonía y que trabaja junto a sus aliados en la región para generar y crear una amenaza permanente para poder atacar a Israel.

El personal de seguridad y otras personas permanecen inmóviles en Jerusalén mientras se escucha una sirena de dos minutos que marca el Día Anual de Conmemoración del Holocausto. REUTERS/Ronen Zvulun - Foto: REUTERS

SEMANA: Los israelíes, quizás como ninguna otra sociedad, han logrado mantener unas tradiciones milenarias. ¿Por qué tener siempre tan presente el pasado?

G.D.: Primero tenemos la Biblia, que es nuestra historia religiosa y es nuestra memoria colectiva de creación de nuestro pueblo. Otro eje, lamentablemente, es nuestra experiencia. El pueblo judío ha sufrido muchas persecuciones, matanzas y masacres. Obviamente, la peor fue el Holocausto. Por lo tanto, tenemos que recordar esto para que no se repita. Alguien que no recuerde el pasado y no piensa en las lecciones del pasado tendrá un futuro difícil. Hoy día hay 15 millones de judíos en todo el mundo, más o menos, antes del Holocausto había 18 millones. Es decir, todavía no llegamos a las cifras de los judíos del mundo de antes del Holocausto.

SEMANA: ¿Cómo son las relaciones hoy en entre Israel y Colombia? ¿Cuáles son los puntos que nos unen?

G.D.: Tenemos muy buenas relaciones de muchos años entre Israel y Colombia, y pensamos que hay muchas oportunidades para el futuro. Escuchamos muy bien los objetivos del Gobierno y creemos que, como Israel, hay algunos puntos donde hay un valor agregado, una experiencia que estamos muy dispuestos a compartir. Creemos que la combinación de la ubicación estratégica de Colombia a los mercados más grandes en el mundo, los recursos naturales del país, la tecnología y el TLC que tenemos, hay mucho potencial para poder trabajar juntos, hay muchas posibilidades de cooperación junto al Gobierno como en agricultura, cooperativismo y asociatividad, en la que tenemos 114 años de experiencia, manejo de agua, energías renovables, salud, ciberseguridad, entre otros.

SEMANA: ¿Hay alguna especie de preocupación por el giro que dio Colombia hacia la izquierda y una eventual simpatía con regímenes que no son amigos de Israel como Venezuela y Rusia?

G.D.: La verdad, nosotros no vamos a tener ninguna injerencia en las relaciones bilaterales de Colombia. Estos son sus temas, y que tengan una buena relación bilateral con Venezuela, con un país vecino, es algo que obviamente entendemos. Nosotros también lo intentamos con nuestros vecinos. Lo que nos preocupa allí es la presencia iraní en Venezuela. Irán es un país que a donde llega lleva inestabilidad. Lo pueden ver en Siria, en Líbano o en Yemen, y creo que la presencia iraní en Venezuela es un peligro para la región. Hace solo dos años, Irán intentó atacar blancos israelíes en Colombia. Además, apoyan la guerra en Ucrania mandando drones que atacan civiles e infraestructura en ese país, y algunos de estos modelos de drones se encuentran hoy en Venezuela.

Un grupo de 27 médicos de Bogotá, Antioquia, Casanare y Córdoba viajaron a Israel para conocer el manejo que ese país ha hecho de la pandemia. - Foto: Cortesía Embajada de Israel en Colombia

SEMANA: ¿Cómo se celebrarán los 75 años de Israel acá en Colombia?

G.D.: Bueno, tendremos muchos eventos en todos los lados. Tenemos muchos amigos en todo el país, con lo que estaremos en las ciudades principales. Vamos a celebrar con tantos amigos que tenemos aquí en Colombia.