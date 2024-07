Israel ordena la evacuación de parte de la “zona humanitaria” en el sur de la Franja de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, salió a primera hora de este lunes 22 de julio por la mañana en un esperado viaje a Estados Unidos en el que se reunirá con el presidente, Joe Biden, que anunció el sábado que no optará a la reelección. Netanyahu también hablará ante el Congreso.

La guerra en Gaza ha matado a más de 39.000 personas y herido a 89.800, según dijo el lunes el Ministerio de Salud del territorio, que no distingue entre combatientes y civiles en su conteo. La guerra comenzó el 7 de octubre con un ataque al sur de Israel en el que milicianos de Hamás mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron unos 250 rehenes. Unos 120 siguen cautivos, se cree que un tercio de ellos muertos, según las autoridades israelíes.

El ejército israelí dijo el lunes que seguiría operando en el centro y el sur de Gaza. Al menos 15 personas murieron el domingo en bombardeos israelíes la ciudad sureña de Jan Yunis, según personal hospitalario y un periodista de Associated Press que contó los cuerpos.