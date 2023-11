Javier Milei se le va con toda a Sergio Massa en un candente debate por televisión en Argentina: “Si fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo”

| Foto: via REUTERS

El candidato presidencial argentino Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, asiste al debate presidencial antes de las elecciones generales del 19 de noviembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina, el 12 de noviembre de 2023. | Foto: via REUTERS

Iniciando el debate, Javier Milei se despachó contra Massa quien respondió con calma midiendo el poco tiempo que tiene cada uno para responder.“El debate es largo, no te pongas agresivo”, dijo Massa.

El candidato Milei cuestionó el método de Sergio Massa al preguntarle respuestas concretas de “sí y no”, “Vos a mí no me vas a condicionar como contesto. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso, en engañar y asustar a la gente como hiciste” , dijo Milei.

Finalmente, Javier Milei confirmó que si es electo llevará a cabo una dolarización y que cerrará el Banco Central. “Pensá que si tuviéramos la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de 1800 dólares y no esta miseria que tenemos hoy. Sí, voy a eliminar el Banco central porque es el que genera la inflación. Y los subsidios dije que no los voy a tocar” , dijo Milei.

Eje temático de relaciones con el mundo

En este aspecto, Massa inició criticó a Milei por pretender romper relaciones con la Santa Sede e insistió en defender a las Malvinas, mientras que Milei respondió que está de acuerdo con el comercio exterior siempre y cuando no se meta el Estado en negociaciones de privados. Respecto a las relaciones internacionales con Estados Unidos, Israel y el mundo libre, “Como Estado no estoy dispuesto a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal”, dijo.