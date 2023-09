Joe Biden en la cuerda floja: la investigación que podría llevarlo a la destitución

Los republicanos, que controlan la Cámara desde enero, investigan los asuntos relacionados con Hunter Biden, el hijo menor del presidente, quien, además, fue imputado el jueves de tres cargos relacionados con la compra y posesión de armas, un asunto ilegal cuando se trata de una persona con adicciones. A pesar de las acusaciones de McCarthy sobre una “cultura de la corrupción”, la Casa Blanca enfatiza que Biden no ha incurrido en conducta indebida y califica las acusaciones sobre los negocios de Hunter Biden como un “ardid político”.

“Cada mañana, me levanto con la tarea de trabajar en serio. No es un juego, no estoy centrado en el juicio político. Tengo un deber que cumplir, que consiste en abordar los desafíos que impactan a los ciudadanos estadounidenses a diario”, subrayó. De igual forma, el proceso legal que se procederá para una supuesta destitución de un presidente en Estados Unidos llegará a la Cámara de Representantes, que votará por mayoría simple sobre los cargos específicos, conocidos como impeachment.