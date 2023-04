Joven ganó la lotería al jugar por primera vez; este fue el curioso consejo que siguió

Una racha de ‘suerte’ es la que permite a un sinnúmero de personas convertirse en millonarias en un ‘abrir y cerrar de ojos’. Varios ganadores aconsejan no rendirse tras el primer intento, así como apelar a estrategias hasta finalmente acertar en alguna de las combinaciones.

Juliette Lamour es una canadiense, de 18 años, quien le ‘atinó’ al boleto ganador, pese a ser la primera vez que adquiría uno. Si bien es cierto que el número de veces jugadas no garantiza el triunfo, la constancia podría ser, en determinados casos, un factor para marcar la diferencia.

Selección de bolas de lotería. - Foto: Getty Images

En el caso de la joven no fue solo el ‘destino’ el que le dio la suerte, sino acatar una recomendación de su abuelo. La adolescente, residente en Ontario, participó en el sorteo Lotto 6/49 Gold Ball y terminó acreedora de 48 millones de dólares, suma que desconocía haber ganado, pues, según informaron medios internacionales, olvidó que había comprado el boleto.

¿Cuál fue su ‘estrategia’ para ganar?

Pese a que su historia tuvo lugar hace dos meses, en los últimos días volvió a tomar trascendencia en medio de otros ganadores; por ejemplo, en Estados Unidos. En cuanto a la canadiense, seguir la recomendación de su abuelo fue lo que la convirtió en millonaria sin mayor ‘esfuerzo’ en que algún día la ruleta girara a su favor.

“Acabo de cumplir 18 años y mi abuelo me sugirió que comprara un boleto de lotería por diversión”, confesó la adolescente a Global News. “Cuando fui a la tienda, no estaba segura de qué pedir porque nunca antes había comprado un boleto”, razón por la cual llamó a su papá, quien le sugirió elegir “un LOTTO 6-49 Quick Pick”, agregó a ese medio.

El hecho de ganar en la primera compra no fue la única razón para que su nombre se extendiera, sino el conseguir, con esa edad, la mayor cantidad de dinero. Así lo confirmó la Corporación de Lotería y Juegos de Ontario sobre la mujer, que afirmó sentirse incrédula por el monto recibido.

Respecto al destino que tendría ese dinero, Juliette Lamour dijo esperar invertirlo ‘adecuadamente’ con la asesoría de su papá, quien trabaja en el mundo de las finanzas, informó The Guardian. Viajar también se convirtió en uno de sus objetivos, aunque la prioridad es la culminación de su carrera.

La canadiense se ganó 48 millones de dólares. - Foto: Getty Images

“Una vez que termine la escuela, mi familia y yo elegiremos un continente y comenzaremos a explorar (...). Quiero experimentar diferentes países, estudiar su historia y cultura, probar su comida y escuchar su idioma (...). El dinero no te define. Es el trabajo que haces lo que te definirá”, recopiló el medio británico.

Recomendaciones de un ganador

Pese a que la ‘suerte’ es una mediadora para ganar la lotería, algunos tips podrían ser de utilidad para quienes no pierden la esperanza de que les llegue el turno y den un nuevo rumbo a sus vidas. Con ese fin Richard Lustin, ganador siete veces de sorteos, entregó varios puntos a tener en cuenta, recogidos por The Jerusalem Post.

Recomendaciones que podrían ayudar a aumentar las posibilidades de triunfo. (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Autor: shapecharge

Entre las estrategias, está buscar números, cuya serie le genere mayor confianza para ganar; esto va en línea con no dejar que sea una máquina de selección rápida la cual escoja la combinación. No perder la esperanza en ciertos números, pese a que no hayan resultado con premio las primeras veces se suma a la lista.

En general ‘The Jerusalem Post’ recoge otros consejos: no perder la frecuencia a la hora de jugar para que así sean mayores las posibilidades de comprar uno de los boletos con premio.

Otro consejo es apelar por los sorteos a los que no suele recurrir mucha gente, la menor frecuencia puede aumentar la probabilidad de victoria al ser inferior la cifra de participantes.