Hombre que ganó tres veces la lotería en un año revela cuál fue su truco

Ser el ‘afortunado’ con el premio mayor de la lotería o ganancias secundarias es casi que una utopía para un sinfín de personas, aunque hay otras para las que el sueño se convierte en realidad. Si es suerte o estrategia es un cuestionamiento de no necesariamente una sola respuesta, pues podrían darse casos en los cuales pocos intentos llevaron al triunfo o para los que la perseverancia y fe no han sido suficientes.

Para ciertos jugadores, intentar que la ruleta gire a favor se convierte en más que un objetivo y buscan alternar el número de combinaciones posible, en aras de acertar algún día. Otros individuos depositan su confianza no solo en el azar, sino también en supersticiones como fechas de nacimiento, números alusivos a figuras públicas ya fallecidas u orden ‘curioso‘ de números.

El ganador de lotería recibió 50.000 dólares. - Foto: Reuters /Dado Ruvic/Illustration

Ninguno de los casos aplicó para un hombre, de 52 años, en Maryland (Estados Unidos), quien aun bajo el anonimato trascendió por haber ganado la lotería tres veces en un año. ¿Su estrategia? Depositar la esperanza en la misma combinación: 48548; ese fue el número que le dio la ‘suerte’ y con el cual ahora afirma que continuará comprando boletos.

¿Cuál fue el premio?

Medios internacionales informaron que el norteamericano se llevó la cuantía de 50.000 dólares (casi 224 millones de pesos colombianos) y parte de ese dinero lo invertirá en unas “muy necesarias” vacaciones, junto a su esposa. RT señaló que este hombre venía intentando ‘ganarle al destino’ desde mayo del año pasado, tiempo que le llevó a obtener otros 100.000 dólares.

El ‘afortunado’ reside en el condado de Charles y, de acuerdo con El Diario NY, el último sorteo del que terminó ganador se conoció el 13 del mes en curso. “Yo le pegué el año pasado y le pegué de nuevo (...). Mi esposa dijo: ‘vamos a jugar este número y sigamos ganando’”, dijo en lo reseñado por ese medio estadounidense.

Selección de bolas de lotería. - Foto: Getty Images

El norteamericano instó a otros jugadores a no desistir y tener confianza en el mismo número; según él, a veces si no se gana la primera hay gente que no vuelve a intentarlo. “Yo juego la lotería todo el tiempo. Tú nunca sabes, no puedes ganar si no estás dentro”, agregó.

Univisión, por su parte, informó que el establecimiento donde se vendió el boleto ganador también recibió un beneficio con la entrega de 500 dólares (2.238.000 pesos colombianos) por parte de la Lotería Estatal.

Otro premio por tercera vez

También en el estado de Maryland una ama de casa ganó la lotería el año pasado, siendo el quinto premio recibido en un periodo no mayor a cinco años. El valor rodeó los 100.000 dólares, y la estadounidense atribuyó la victoria tanto al azar como a una “planificación”, afirmó CNN.

La mujer aseguró sentirse sorprendida como la primera vez que su boleto fue el vencedor y llamó a su esposo para contarle que nuevamente ‘la suerte’ se había inclinado a su favor. Respecto a la estrategia, ella admitió que averiguó cuáles “juegos de raspar han estado a la venta durante mucho tiempo pero que aún tienen muchos premios importantes”, reseñó el medio mencionado.

También en Maryland una mujer ganó tres veces la lotería. - Foto: Reuters / Kai Pfaffenbach/Ilustración

El lugar donde compró el boleto fue escogido por intuición, pero también luego de conocer que no hacía mucho se había vendido allí otra papeleta con premio. Así fue como se dejó llevar por su presentimiento y la confianza de que, tal vez, podría resultar triunfadora.

El destino de esa millonaria suma serían los hijos de esta ama de casa, según CNN. Por su parte, La Nación reiteró que más allá de un simple juego, la mujer y su pareja hicieron la ‘tarea’ de indagar sobre los lugares que hayan ‘dado suerte’ a otras personas.