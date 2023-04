Video viral: hombre se salvó de ‘asalto’ tras reconocer al ladrón; así reaccionó

Los atracos a mano armada no enmarcan situaciones aisladas; por ejemplo, en América Latina, donde a diario se registran este tipo de episodios, en algunos casos las víctimas se enfrentan a los delincuentes, a pesar del riesgo contra sus propias vidas que puede desatarse (incluso las autoridades piden evitar tomarse la justicia ‘por mano propia’).

Las redes sociales han hecho eco del curioso episodio entre un presunto ladrón y un transeúnte a plena luz del día, pues sin importar el momento, los ‘dueños de lo ajeno’ suelen estar expectantes de quién será su próxima víctima. La escena fue compartida en TikTok por el usuario @hilmerazoo y ya supera el millón de visualizaciones.

En el clip se evidencia cuando un joven caminaba, sin aparente perturbación, por una calle desolada antes de ser abordado por otro sujeto en motocicleta. En las imágenes, el sospechoso parecía exigirle el celular, segundos antes de levantar el visor del casco y reconocerse con la supuesta víctima.

El clip concluyó con la devolución del dispositivo móvil y un apretón de manos, previo a lo cual el joven entró a su vivienda y el asaltante continuó su camino. Ese momento desató cientos de comentarios en esa red, aunque se desconoce con precisión dónde se desarrolló y algunos internautas pusieron en tela de juicio su veracidad.

“Son de la misma promoción”; “Yo por eso me llevo bien con toda mi promoción”; “Es actuado”; “Es verdad, la mayoría de (los) carros se recuperan por gente amiga”; “Una vez me salvaron en una pelea”; “La amistad ante todo”; “Por eso me junto con todo tipo de gente”; “Dicen muchos: ‘no mezclar el trabajo con la amistad’”, son parte de los comentarios.

En otro hecho aislado (en Argentina), un presunto ladrón terminó encontrando una oferta de trabajo en el negocio donde había entrado para tomar un celular, tras hacerse pasar por vendedor ambulante. Cuando el propietario de un restaurante se percató de que una clienta había sido blanco de robo, el adolescente responsable intentó huir, de acuerdo con medios locales, y se justificó en que delinquía “para darle de comer a su familia”.

Panorama de violencia en América Latina

En cuanto a las naciones “más peligrosas” de la región, a comienzos de febrero se conoció un reporte de Insight Crime que subrayó un aumento en los índices de homicidio durante 2022. Por ejemplo, en el caso de Ecuador se registraron 4.603 asesinatos (en medio de disputas por el control de estupefacientes), evocó Primicias.

Sobre México, Insight Crime destacó 25,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes con una leve baja, pero en la cual se superaron los 30.000 casos “por quinto año consecutivo”. Guanajuato, Baja California, Jalisco, Chihuahua, estado de México y Michoacán son los estados con una mayor tasa de esos delitos.

Esa fundación investigativa indicó que Colombia se situaba, en promedio (con corte a 2022), en 26,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, con 13.442, siendo un balance similar al de 2021. Respecto a las regiones con mayor incidencia, ese centro citó un informe de la Universidad Externado, al destacar los departamentos de Arauca, Guaviare, Putumayo, Chocó, Valle del Cauca y Cauca (algunas de estas zonas por el tránsito de narcotráfico).

En alusión a Venezuela, el mencionado informe mencionó al Observatorio de Violencia en la nación caribeña. Este cifró en 9.367 los decesos violentos, 2.328 perpetrados por ciudadanos “comunes”. Se trata de números que no distan considerablemente de 2021 y, el año anterior, aproximadamente se presentaron 26 muertes violentas cada día y 781 al mes.