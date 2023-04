Tiktoker reveló la millonada, en pesos colombianos, que ganan quienes lavan platos en Suiza

La dudas a la hora de migrar son uno de los detonantes para desistir empacar las maletas, sobre todo cuando la incertidumbre frente a lo que deparará el país de destino son mayores que las certezas. Pese a ello, la aventura e interés por explorar territorios desconocidos y buscar nuevas oportunidades supera cualquier temor en otros casos.

Ese último factor es el que centra el foco en otras naciones más allá de Estados Unidos, Canadá y España donde algunos oficios son mejor remunerados que en América Latina. En ese sentido, Suiza se sitúa como un lugar que podría despertar la atención para conseguir trabajo y devengar un salario que permita ahorrar y contemplar otros rubros.

Si bien es cierto que los gastos difieren en cada país, la posibilidad de lograr dinero extra se ubica en primer plano. Un joven utiliza las redes sociales para compartir lo aprendido en sus viajes por el mundo y las diferencias de vivir en una zona u otra (en términos económicos).

¿Cuánto gana alguien lavando platos?

De acuerdo con el tiktoker @viajandoconadrian, el sueldo para quienes lavan platos en Suiza es de 4.300 francos, equivalentes a 4.800 dólares (aproximadamente 21.534.800 de pesos colombianos). Según el joven, después de los impuestos, el valor neto oscila en los 4.300 dólares.

El influencer explicó cómo es una rutina laboral para quienes se dedican a ese oficio, con el que también se ayuda de una máquina; sin embargo, afirma que cuando los platos y utensilios están demasiado sucios deben pasar por otro proceso. Pese a ser una cuantía significativa, hay que tener en cuenta que Suiza es una de las naciones con el costo de vida más alto.

Entre los comentarios hubo internautas que aseguraron vivir la experiencia en esa nación y algunos que hicieron comparaciones con lo devengado en sus profesiones. “Es verdad: yo trabajé en Bellinzona de fregaplatos y ganaba ese dinero, pero la vida es muy cara”, “Ahora me pregunto, ¿para qué estoy estudiando una carrera?”, “Gana más que yo siendo docente y teniendo un título universitario”, “Si me dieran la oportunidad me iría a trabajar allí”.

El mayor costo de vida

Zúrich y Ginebra son dos ciudades de ese país que están entre las cinco con el costo de vida más alto. Según el Foro Económico Mundial, el ranking global lo encabezan Singapur y Nueva York; le siguen Tel Aviv, Hong Kong, Los Ángeles, las dos zonas suizas mencionadas, San Francisco, París, Copenhague y Sídney.

“La alta inflación no es el único factor que impulsa la clasificación anual de Worldwide Cost of Living 2022 (WCOL) de los países del mundo con las ciudades más costosas. Una moneda más fuerte tenderá a hacer que una ciudad suba en la clasificación” porque los precios suben “en moneda común internacional”, se lee en el informe.

Entre las ciudades más económicas se encuentran Damasco (Siria), Trípoli (Libia) y Teherán (Irán). Por su lado, el reporte del Foro Económico Mundial destacó que en América Latina también se sintió el incremento en el costo de vida, principalmente en países como Venezuela.

Joven que se fue a Australia

Hace unos meses un joven español reveló cuánto ganaba en Australia como bartender o barman. Por ejemplo, en un fin de semana puede llegar a devengar hasta 667 dólares (casi tres millones de pesos colombianos), lo que al mes representa 2,668 dólares, independientemente de si trabaja o no entre semana.

Sin embargo, recalcó que aunque Australia se distingue por su alto costo de vida también es posible salir de allí con dinero. Adicionalmente, destacó lo que su experiencia le ha dejado en territorio oceánico.

“No eres más que nadie por tu trabajo o estatus social. Aquí todo el mundo te trata como un igual (...). La gente se interesa por la persona, no por otra cosa”, dijo quien en TikTok se identifica como Pau Perelló.