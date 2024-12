Joven genera conmoción tras confesar que destruyó a su familia por una falsa denuncia de abuso

Gran revuelo y conmoción reveló una joven argentina luego de confesar que presentó una denuncia falta contra su propio padre de abuso sexual.

Este hecho se remonta al pasado 20 de noviembre del presente año, en medio de jornada contra falsas denuncias, organizada por el partido Unión Cívica Nacional, realizada en el Senado de la Argentina.

La joven, identificada como Jazmín Carro, acudió al senado para realizar su descargo. “Para condenar un hombre inocente solo necesitan a una persona que diga algo en su contra, para que termine condenado por no menos de 10 años en prisión, o 15 como mi papá. Necesitan a alguien como yo para acomodar y manipular toda la información para llegar a su fin”.

🚨🇦🇷 | El feminismo destruye familias: Una joven cuenta entre llantos que a sus catorce años se enojó con su padre y decidió denunciarlo falsamente por abuso sexual; ahora está preso hace casi 5 años y no sabe qué hacer para que lo liberen. pic.twitter.com/N0czoufMzR — La Derecha Diario (@laderechadiario) November 29, 2024

La joven inicia su relato en el Senado asegurando que los hechos se remontan a cuando ella tenía 14 años de edad y sentía que no quería límites ni orden.

“Mi historia comienza cuando tenía 14 años, empezando mi adolescencia, me agarró un enojo con mi padre y no quería límites, no toleraba un orden y en el colegio me mostraban a cada rato que yo era una mujer y ningún hombre tenía que decirme qué hacer”, aseguró en compañía de su madre.

En medio de este evento, y aprovechando la confesión de esta joven, se presentó una iniciativa de reforma para el delito de “falsa denuncia” estipulado en el código penal de Argentina.

La joven continuó su relato asegurando que se apropió de la historia de una amiga suya, quien sí fue víctima de abuso sexual.

“En esa época mi amiga, una verdadera víctima, me contó un abuso que sufrió... tomé su historia como propia para sacarme de encima a mi papá. Le dije a mi mamá que él me había manoseado años atrás, ella sin dudarlo lo enfrentó. Luego fuimos al Polo de la Mujer para denunciar”, continuaba la joven.

Este evento también sirvió para cuestionar las prácticas del Polo de la Mujer, un instituto del gobierno especializado en perseguir la violencia sexual.

“Nunca me preguntaron si era verdad o mentira, y no solo no dudaron de mí, sino que me hicieron una revisión médica muy invasiva para ver si había sufrido el abuso. Una adolescente de 14 años que nunca había tenido novio tuvo que abrir las piernas frente a un hombre adulto”, señaló.

Carro contó que los encargados de este instituto puso en la denuncia cosas que ella nunca dijo y que nunca pasaron. “Aseguraron que yo dije que mi papá me obligaba a chuparle el pene, cosa que no solo nunca pasó, sino que nunca dije, por eso se agravó la denuncia contra mi padre. Durante ese tiempo nunca me dieron ayuda psicológica”, prosiguió la joven.

Los senadores utilizaron esta impactante historia para justificar su propuesta de endurecer las penas para las personas que presenten denuncias falsas. | Foto: Getty Images

La mujer también reveló que confesó que la denuncia era falsa, poco tiempo después de hacerla, pero ya era muy tarde, pues fue obligado a alejarse de su familia.

“El único objetivo era manipularme... crearon una historia de abuso repetido... Empiezan queriendo entrar en confianza, preguntando cosas personales, y con esa información arman una historia perfecta para condenar a un hombre”, finalizó la joven Jazmín Carro.