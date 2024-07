Kamala Harris le lanza fuerte mensaje a Netanyahu y le pide que acabe la guerra en Gaza: “Ha llegado el momento”

Con los comentarios de Harris, el gobierno estadounidense también pareció aumentar la presión sobre los israelíes para que no dejen pasar la oportunidad de llegar a un acuerdo.

“Lo que ha ocurrido en Gaza en los últimos nueve meses es devastador. Las imágenes de niños muertos y personas desesperadas y hambrientas que huyen en busca de seguridad, a veces desplazadas por segunda, tercera o cuarta vez”, declaró la vicepresidenta. “No podemos hacernos de la vista gorda ante estas tragedias. No podemos insensibilizarnos ante el sufrimiento. Y yo no me callaré”.