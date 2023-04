Keiko Fujimori reveló que le fue detectado un tumor de tiroides

Las redes sociales han sido la plataforma elegida por Keiko Fujimori, excandidata presidencial de Perú, e hija del expresidente de ese país, Alberto Fujimori, para dar a conocer a sus seguidores, y en general a toda la opinión pública, una sensible noticia relacionada con su salud, al revelar que tras un examen médico recientemente practicado, le fue hallado un tumor en la tiroides.

“Se me ha detectado un tumor de 4 x 2 centímetros aproximadamente”, señaló a través de su mensaje la líder del partido político Fuerza Popular, aclarando que, de momento, la masa hallada ha sido diagnosticada como una “neoplasia folicular, sistema de Bethesda de tiroides 4″, por lo que aún no se ha determinado si el tumor podría representar la presencia de células ‘malignas’ o cancerígenas en su tiroides.

Keiko Fujimori reveló que le fue encontrado un tumor de 4 x 2 centímetros en la garganta. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En ese sentido, y entregando un poco más de información sobre el camino médico que ahora le trazan los especialistas, la líder de oposición advirtió que “la próxima semana seré sometida a una operación para extirparlo (el tumor)”.

De igual modo, Fujimori señaló que dicho procedimiento será vital para que los especialistas puedan “definir su naturaleza exacta”, y trazas así la hoja de ruta del tratamiento que deberá seguir la mujer de 47 años y madre de dos hijas; Kyara y Kaori.

Keiko Fujimori ha disputado tres veces la segunda vuelta presidencial en Perú pero no ha logrado hacerse a con la presidencia. Tiene 47 años, es madre de dos hijas, y es hija de Alberto Fujimori. - Foto: afp

Sobre el padecimiento de salud que le fue diagnosticado, Keiko advirtió que decidió salir a revelar su condición médica ella misma, para evitar que el tema de su enfermedad se convierta en tema de desinformación, y para “evitar cualquier tipo de filtración o mala interpretación”.

En concordancia con lo anterior, la mujer abogó ante la opinión pública de Perú respeto frente a su situación, y explicó que si bien ella ha salido a entregar personalmente esta información, también tomó la decisión de, al igual que su familia, “guardar reserva ce cualquier detalle adicional”.

Luego del conocimiento público de este comunicado por parte de la líder política, también ha trascendido a través de las redes sociales y los medios de comunicación de Perú que, en solidaridad con Keiko, también se ha pronunciado la expareja sentimental de ella, Mark Vito Villanella, un reconocido generador de contenido, quien luego de enviar un mensaje de solidaridad a su exesposa, y a sus hijas, anunció a sus seguidores que, en un acto de solidaridad, también ha decidido apartarse de las redes sociales, aprovechando para agradecer las voces de solidaridad y el cariño que le han sido expresados a través de estas.

Así, Villanella advirtió: “quiero comunicar que tomando en cuenta la noticia de salud de Keiko no subiré videos a mis redes sociales hasta esperar los resultados del estado de salud de la madre de mis hijas, ya que no es un buen momento para crear contenido de humor”, agradeciendo a sus seguidores en TikTok, Instagram y Facebook, y advirtiendo que si bien no estará publicando, seguirá trabajando en la creación de contenidos.

“A Keiko decirle que tiene mi apoyo en este momento difícil y a mis hijas que estaré con ellas y para ellas en todo momento”, dijo el influencer.

La líder política se someterá a una cirugía a próxima semana para extirparle el tumor y analizar si eventualmente tiene cáncer. - Foto: Shannon Fagan/ Getty Images

Keiko Fujimori, quien recientemente también se había visto salpicada en el escándalo de recepción de coimas como parte del escándalo de Odebrecht en su país, es hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, quien actualmente se encuentra privado de su libertad cumpliendo una condena de 25 años, producto de crímenes de violación de Derechos Humanos durante su mandato en los años 90.

La política ha disputado tres veces el balotaje o segunda vuelta presidencial en Perú, pero en las tres ocasiones ha perdido.