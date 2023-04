Insólito: encuentran a un hombre de 42 años con uniforme de niña en un colegio de primaria en Perú

Asustados y amenazados se sintieron los padres de los estudiantes de un colegio de educación primaria en Perú, luego de que encontraran un hombre de 42 años que se había vestido con el uniforme de las niñas y camuflado dentro de la institución, aunque por el momento no se ha revelado el motivo que llevó al hombre a infiltrarse en el centro educativo.

Este caso insólito se presentó en Huancayo, en el distrito El Tambo, donde se ubica la Institución Educativa Santa Rosa de América. Según reveló el medio local RPP Noticias, el hombre, que fue identificado como Walter Solis Calero, fue descubierto por la subdirectora del colegio en los baños de niñas en medio de una revisión de pasillos.

El hombre fue acusado de "pedófilo" por los padres de familia enfurecidos. - Foto: Twitter:@AlertaMundial2 (API)

Pues bien, el adulto de 42 años iba vestido con el uniforme femenino del colegio, jardinera, saco rosado, medias largas y zapatos negros, peinado con dos trenzas para completar su estilo infantil y llevaba una también un tapabocas para ocultar lo que más pudiera sus rasgos masculinos y de edad.

Según reveló el diario La República, el hombre llevaba consigo un celular cuando fue encontrado y, justamente, se reveló que en el dispositivo cargaba fotografías de sí mismo utilizando diferentes uniformes de colegios de toda la región, aunque no le recaen denuncias por delitos, hasta el momento.

🇵🇪 | LO ÚLTIMO: Un sujeto de 42 años fue detenido por la Policía Nacional de Perú vestido de escolar en el baño de un colegio de mujeres en Huancayo. Fue identificado como César Walter Solís Calero. pic.twitter.com/7Xv4h5euCb — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) April 20, 2023

“Se ha encontrado que también tenía fotos con uniformes de otras instituciones educativas. El señor aduce que le gusta tomarse fotografías. Estuvo aprovechándose de la situación con el uniforme de una menor, con zapatos escolares, con la casaca, sombrero y mascarilla ha aprovechado para ingresar a la institución educativa. Este señor está acostumbrando a ingresar a otras instituciones. Esperemos que no haya generado ningún daño”, fueron las palabras del rector de la institución educativa, Ronald Vílchez, en medio de una rueda de prensa, según recoge el medio citado.

El colegio en el que se encontró enseña solo básica primaria. - Foto: Getty Images

Entretanto, los padres de familia han sido citados en diferentes medios locales en los cuales han indicado su miedo ante la presencia de Solis, así como la necesidad de respuestas por parte de las autoridades y justicia. Incluso, algunos habrían hecho un plantón en la Comisaría de El Tambo para levantar su voz, según recoge el medio Perú 21.

“Queremos justicia y que no lo liberen al señor. Lo han encontrado con el uniforme del colegio dentro del baño, pero no sabemos qué estaba haciendo ahí. Ahora tenemos temor de mandar a nuestras hijas al colegio, ya no están seguras”, indicó una madre de familia al Canal N.

El hombre está siendo investigado, puesto que todavía no se conoce quién es y qué intenciones tenía. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Las alumnas están asustadas, estamos preocupados, esperemos que a este tipo no lo liberen en un par de horas, que se investigue bien”, insistió otra madre para el portal RPP, representando el temor de cientos de padres de familia que ahora temen que puedan suceder otros eventos en los colegios.

Incluso, cuando el hombre salió escoltado de la policía del centro educativo, algunos padres que hacían presencia en el sector aprovecharon para abuchearlo y agredirlo, cargados con la ira de posibles agravios a los menores de edad, intentando a su vez hacer justicia por su cuenta, sin embargo, las autoridades rápidamente lo llevaron a una comisaría, según resaltó el medio citado.

bien lustrados para confundirse entre los escolares y tener acceso al baño de mujeres donde pretendía grabarlas.



El sujeto identificado como Walter Solis Calero (42), quien fue capturado por las autoridades del plantel y posteriormente trasladado a la Comisaría de El Tambo. pic.twitter.com/uedPPNkAks — Yo soy huancaíno por algo (@yosoyhuancaino) April 20, 2023

Por su parte, el Ministerio Público de Perú ha indicado que Solis fue llevado a Medicina Legal, donde se le realizarán las pruebas iniciales, y luego será sometido a diferentes procesos policiales para identificar quién es y qué estaba haciendo en las instituciones educativas, donde también se le otorgará un abogado para que responda con un debido proceso.

“Hemos dispuesto su conducción a Medicina Legal, vamos hacerle otras pericias más, como la inspección técnico policial el perfil psicológico, pero está en calidad de detenido”, fueron las palabras de un portavoz del Ministerio para el Canal N.