La crítica de Joe Biden a Trump por su inacción tras el asalto al capitolio de EE. UU. en 2021

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó este lunes a su predecesor por no haber respondido durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, contrastando la falta de acción de Donald Trump con “la heroicidad” de los policías que respondieron a la revuelta del Capitolio.

“Todos los días confiamos en las fuerzas del orden para salvar vidas. Entonces, el 6 de enero, confiamos en las fuerzas del orden para salvar nuestra democracia”, recalcó Biden en declaraciones pronunciadas virtualmente en una conferencia, tal y como recogió la cadena estadounidense CNN.

“Vimos lo que ocurrió: la Policía del Capitolio, la Policía Metropolitana de Washington DC y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley fueron atacados y agredidos ante nuestros propios ojos. Con lanzas. Rociados. Pisoteados. Brutalizados. Se perdieron vidas”, agregó Biden.

Así, hizo hincapié en que “durante tres horas, el derrotado expresidente de los Estados Unidos vio cómo sucedía todo mientras estaba sentado en la comodidad del comedor privado junto al Despacho Oval. Mientras él hacía eso, valientes agentes de la ley fueron sometidos a un infierno medieval durante tres horas, empapados de sangre, rodeados de carnicería”.

Los testimonios escuchados la semana pasada por el comité mostraron que Trump se resistió a los llamamientos de sus aliados y asesores para que respondiera con más fuerza a los disturbios del Capitolio. Pasó la tarde viendo cómo se desarrollaban los disturbios por televisión sin actuar.

Más tarde, Trump se resistió a hacer comentarios para que los alborotadores se retiraran antes de hacerlo finalmente.

“Frente a una turba enloquecida que creyó las mentiras del presidente derrotado, la policía fue un héroe ese día. A Donald Trump le faltó valor para actuar”, sentenció Biden.

“Las valientes mujeres y hombres de azul de toda esta nación nunca deben olvidar eso. No se puede ser pro-insurrección y pro-policía. No se puede ser pro-insurrección y pro-democracia. No se puede estar a favor de la insurrección y a favor de Estados Unidos”, subrayó el mandatario estadounidense.

En el discurso, Biden también criticó a los republicanos de Florida por oponerse a las leyes de control de armas que apoyan las fuerzas del orden.

“Para mí, es simple. Si no puedes apoyar la prohibición de las armas de guerra en las calles de Estados Unidos, no estás del lado de la Policía”, enfatizó el inquilino de la Casa Blanca.

Biden niega que la economía de EE. UU. vaya a entrar en recesión

En medio de la difícil situación económica que se comenzó a evidenciar en Estados Unidos, más aún después de que se conocieran las proyecciones de las autoridades económicas en términos del producto interno bruto (PIB) para el segundo semestre del año en ese país, desde la Casa Blanca, y aún en medio de su comparecencia tras haber dado positivo a coronavirus, el presidente de ese país, Joe Biden, se pronunció este lunes para afirmar que no está previsto que la economía de su país entre en recesión.

En declaraciones recogidas por medios internacionales, el máximo dirigente de la principal economía mundial afirmó que “no entraremos en recesión”, aclarando que ello corresponde a “su opinión”.

Según Biden, confía en que el crecimiento de la economía estadounidense pasará de ‘un crecimiento rápido’ a un ‘crecimiento sostenido’, demeritando algunos de los datos evidenciados recientemente sobre el comportamiento de la economía de su país, donde se registró un descenso en el PIB.

Por su parte, el pasado domingo, en un pronunciamiento público, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, había reconocido que, de acuerdo con los comportamientos evidenciados durante el primer semestre, se espera que la economía de ese país registre un desaceleramiento para la segunda mitad de 2022, aclarando que ello, no necesariamente, daría cuenta de una recesión.

En declaraciones citadas por la AFP, la funcionaria afirmó que “no digo que evitaremos definitivamente una recesión, pero creo que existe una vía para mantener el vigor del mercado laboral y bajar la inflación”.

Sobre la conducta evidenciada por el gobierno Biden para el crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año, se espera que dichas cifras se conozcan el próximo jueves, 28 de julio.

En ello, según reportan medios especializados, se esperan cifras que evidencien una ligera alza frente a las cifras negativas descritas en el primer trimestre del año, donde el porcentaje se ubicó en -1,6 %, pese a que las proyecciones del Gobierno estaban orientadas al crecimiento.

Según explican medios internacionales, pese a lo afirmado este lunes por Joe Biden, si las cifras a revelarse el próximo jueves muestran nuevamente un escenario de crecimiento negativo, ello traduciría en que el país, técnicamente, entraría en recesión; no obstante, las autoridades de ese país se niegan a ello, aduciendo que la situación no se presentaría, incluso si las cifras no son favorables.

*Europa Press