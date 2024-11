La cumbre de la biodiversidad dejó al descubierto la preocupación por el deterioro de la naturaleza

“Así es como se ve una crisis existencial”

“Para sobrevivir, la humanidad debe hacer paz con la naturaleza. Las temperaturas están subiendo cada vez más, estamos perdiendo cada vez más especies para siempre, estamos envenenando nuestras aguas y tratando la naturaleza como un bien descartable (…) Ningún país, rico o pobre, es inmune a la devastación provocada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra y la contaminación (…) Cada minuto, vertemos un camión de basura de desechos plásticos en nuestros océanos, ríos y lagos. No se equivoquen. Así es como se ve una crisis existencial (…) Si no vencemos la crisis de la biodiversidad, no venceremos la crisis climática, no venceremos la crisis de la contaminación y condenaremos a nuestro mundo a una situación de pobreza extrema en el medio natural… Obviamente, la financiación es esencial, pero la financiación no es suficiente. Lo que necesitamos es una prioridad política”.