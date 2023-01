La insólita primera compra de una pareja que ganó la lotería en Inglaterra

- Foto: Facebook Helen and Lee Kuchczynski

Una pareja que reside en Cumbria, una región al norte de Reino Unido, se convirtió en millonaria luego de ganar un premio de la lotería Euromillones, con un total acumulado de 3.6 millones de libras esterlinas.

El monto equivale aproximadamente a más de 21 mil millones de pesos colombianos, pero lo que más sorprendió fue el primer objeto que compró tras obtener el dinero.

Se trata de los esposos Lee y Helen Kuchczynski, mismo nombre con el que aparecen en Facebook, de 52 y 58 años de edad, que llevan un poco más de 24 años casados y que no tenían casa propia, según le revelaron al medio local Daily Mail.

Ellos han cambiado varios aspectos de su vida desde que lograron hacerse con el premio.

Sin embargo, el primer elemento que compraron ha llamado la atención de los internautas, puesto que lo común es que las personas comiencen a mejorar su estilo de vida, adquiriendo bienes como autos y casas cuando se ganan la lotería.

Incluso, hay quienes dejan su trabajo y se concentran en disfrutar el dinero y, aunque esta pareja también comenzó a dirigir sus días en este sentido, no deja de ser curiosa su compra inicial.

A través de su cuenta de Facebook, los esposos revelaron que apenas recibieron el dinero de la lotería se dispusieron a comprar un nuevo rascador para la espalda; al parecer, el que tenían se había dañado y decidieron adquirir uno de los más costosos, en lugar de los económicos.

“Compré un nuevo rascador de espalda porque rompí el otro en el trabajo, ¡así que compré uno caro que valía £ 17 en lugar de £ 8!”, indicó la pareja, revelando que gastaron un poco más de 100 mil pesos colombianos en uno de estos elementos tras ganar la lotería.

Además de esto, otros cambios que hicieron en sus vidas tras el premio fue comprar una casa para celebrar su cumpleaños, así como el esposo dejó su trabajo como conductor de camiones, según reveló al medio citado.

“Él fue dado de alta del Ejército en 1995 y ha estado conduciendo camiones desde entonces. Es un trabajo duro de muchas horas, y su salud no es la mejor, así que cuando compartí nuestras increíbles noticias, sus primeras palabras fueron: ‘¿Eso significa que puedo volver a casa y puedo dejar de trabajar y jubilarme?’. Cuando entendió que sí, que era posible, hizo su último trabajo esa misma tarde y entregó las llaves de su camión por última vez”, indicó Helen Kuchczynski.

Y agregó: “Así que en lugar de la habitual comida china para llevar delante de la tele para celebrar mi cumpleaños, nos hemos comprado una casa enorme con todas las comodidades, ¡incluso tiene puertas eléctricas!”.

Mujer ganó la lotería y ofreció miles de euros para conseguir un novio

La ganadora más joven de la lotería Euromillones y también influencer ha causado revuelo por la propuesta que ha abierto al público.

Con tan solo 17 años, Jane fue la afortunada ganadora de un millón de euros luego de un sorteo, lo cual inmediatamente cambió su vida y la de su familia.

“Pensaba que conseguiría que mi vida fuera diez veces mejor, pero se volvió diez veces peor. La mayor parte de los días desearía no tener dinero. Me digo a mí misma: ‘Mi vida sería mucho más fácil si no hubiera ganado”, aseguró en su momento a los medios internacionales.

Inicialmente, Park gastó gran parte de su dinero en autos de lujo, ropa de marca, cirugía plástica, entre otros gustos. Sin embargo, aún había algo que no la dejaba disfrutar completamente de su nueva vida y era que no tenía a una pareja con quien compartir todas esas experiencias, pues, en sus palabras, solo recibía una decepción tras otra.

Jane Park fue la ganadora más joven de la lotería Euromillones a sus 17 años. - Foto: Tomado de Instagram @janeparkx

Por esta razón, decidió abrir una convocatoria en una página web donde cualquier hombre que quisiera estar con ella debía inscribirse; pero esto tenía una particularidad y es que, quienes lograran salir con Jane, recibirían un sueldo anual de 60.000 libras (68.000 euros) para beber vino y departir cenas con ella.

Igualmente, la influencer ha manifestado en sus redes sociales que se siente optimista con respecto a lo que le depara el nuevo año: “No mentiré, he estado trabajando en mí misma. ¡Grandes cosas vendrán de mí en 2023 a partir de enero! Estoy feliz y eso es todo lo que importa”, les aseguró a los medios.