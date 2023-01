El video viral de una española que se sorprende de la comida del Caribe colombiano: “Me faltan años de costa”

Con la llegada de las nuevas tecnologías, las costumbres gastronómicas que se dan en diferentes partes del mundo son posibles de compartir. Precisamente, una tiktoker española que se encuentra radicada en Colombia se viralizó tras dar a conocer lo que piensa sobre la manera como se come en este territorio, específicamente en Barranquilla.

De acuerdo con la joven que se llama María Casero, su vida estando en la costa colombiana ha sido de puras curiosidades. En sus declaraciones, la creadora de contenido se refirió sobre la sopa, plato que también se consume en Europa, aunque su variedad depende de la región.

Fue entonces cuando la española detalló que no entiende cómo en Barranquilla, donde el clima es cálido, las personas ingieren un plato de sopa caliente, cuando en esta parte del Caribe la temperatura puede llegar hasta los 35 grados.

“Hora de hablar de por qué la gente come sopa a 35 grados centígrados en Barranquilla”, dijo inicialmente Casero.

Enseguida, la tiktoker detalló que le causó un poco de desespero el hecho de pasar frente a un establecimiento de comida en la costa y ver a personas tomándose un plato de sopa caliente.

“No es que enfríen la sopa con un hielo, no, no, no, es que la comen caliente, hirviendo... Me dijeron dizque la sopa enfría porque fuera hace calor y tú al consumir la sopa te da el calor por dentro. Y eso enfría”, relató la joven extranjera.

Entonces, la influenciadora contó que tras escuchar los consejos de los habitantes del Caribe colombiano quiso “hacer la prueba”. Como resultado, María Casero dijo: “Eso no enfría, eso da un ‘cule’ de calor que uno no lo aguanta”.

Así mismo, expresó que tomó sopa caliente en la costa, mientras sudó y transpiró. “Ese calor no se me quitó hasta que no me bañé. Jamás, nunca jamás”, agregó.

Para terminar, la española aseguró no comprender las prácticas que se dan en esta parte de Colombia. “A mí me faltan años de costa para empezar a entender. Está siendo dura la integración, pero bonita”, concluyó la tiktoker.

Al ser un contenido viral, varios usuarios se sumaron a la tendencia y comentaron: “Jaja tiene razón, soy de acá y aún no entiendo esa lógica”; “si la sopa te hace sudar es porque está buena”; “Te recomiendo que te tomes una sopa de mondongo, para que sepas lo que es bueno”; “Cuestión de gusto y de costumbre”; “Tomar sopa a la 1 de la tarde y debajo un palo de mango, con la brisa suave que te seca el sudor de la sopa jodaaaa qué vaina rica”, se lee en redes sociales.

A continuación, el viral video de la española dando a conocer su experiencia con las costumbres gastronómicas en una parte de la costa colombiana:

Anécdotas de una española en Barranquilla. Sopa a 35 grados pic.twitter.com/QpDZoeNqEM — Luchovoltio (@luchovoltios) December 29, 2022

Española probó la yuca por primera vez y su reacción se hizo viral

La preparación de la yuca es sencilla, tan solo se pela e incorpora a una olla con agua hasta que hierva y ablande. Sin embargo, eso no lo saben todas las personas del mundo, por lo que una tiktoker española se convirtió en un personaje viral al aparecer comiendo este alimento totalmente crudo.

Lo que se llevó todas las miradas es que la joven empezó a oler la yuca y la comparó con un coco, fruta que tiene los mismos colores, pero que no se parecen en sí. “Estoy un poquito flipando”, se escucha decir.

Enseguida, la tiktoker sacó un pequeño trozo de yuca, lo probó y su rostro generó curiosidad, aunque no dijo nada al respecto, así que continuó: “No sé que voy a hacer, pero vuelvo a cortarlo... no tiene semilla ni nada. No lo paro de oler”, comentó.