Este hombre sorprende a su pareja en su trabajo con una creativa propuesta de matrimonio, ¿usted lo haría?

Quienes conciben una vida en pareja y la construcción de una familia, se enfrentan al difícil reto de cómo conseguir el anhelado “sí” de su ser amado cuando llega el momento de pedir matrimonio. Para algunos toma un papel de relevancia el escenario y las palabras a usar, por lo cual no asumen de forma ‘ligera’ esa decisiva propuesta.

En contraste, hay otros para quienes el lugar o, por ejemplo, una cena ostentosa no son lo que debe primar, sino el amor y reciprocidad en la relación. Justamente, factores como estos fueron los que un hombre en España tomó en cuenta para pedirle a su novia si quería compartir con él el resto de la vida.

En redes sociales, como TikTok y Twitter, se volvió viral el momento en el que un hombre llegó al lugar de trabajo de quien ahora es su prometida para ratificarle sus sentimientos con una propuesta. La mujer fue sorprendida en un supermercado, y tuvo como testigos a varios clientes que grabaron y destacaron el singular momento.

Junto a la sección de implementos de aseo como champús este hombre se arrodilló y sacó el anillo, mientras los presentes dejaron entrever en su rostro la emoción, a pesar de que no necesariamente todos conocían a los enamorados. El gesto estuvo acompañado por una Tuna (agrupación musical).

“Canta una copla la Tuna, para que salgas morena a ver a tu rondador”, fue parte del cántico que armonizó la escena y que estuvo seguido de un “¡vivan los novios, vivan!”. Luego llegaron los aplausos y el abrazo entre la pareja que anticipó el esperado ‘sí’ al “¿te quieres casar conmigo?”

La ola de reacciones llegó poco después de que se compartiera el video, en donde muchos internautas felicitaron a los futuros esposos. Otros le prestaron mayor atención al lugar en el que el hombre hizo el pedido de mano. El clip fue compartido por @paablomoonteero_ y tiene más de 900.000 visualizaciones.

“Pues sí, hijos míos. Vuestro padre me pidió matrimonio en Mercadona, al lado del papel higiénico”, “Muy bonito, pero me hacen eso y me enfado”, “Si no me piden la mano en el Mercadona no quiero nada”, “La (cantidad) de horas que debe pasar la mujer ahí para que el novio le tenga que pedir la mano allí”, “No me caso. Salgo huyendo de ahí”, “Pues, me parece un detalle muy bonito. Le ha dado la sorpresa en su trabajo, ¿y qué?”, comentaron algunos.

Boda, después de 60 años

Las redes sociales revelaron otra historia de amor que involucra a una argentina que hace seis décadas conoció a un ciudadano belga, durante un viaje de trabajo que él tuvo en la nación suramericana. Cristina y Jaques comenzaron una relación, pero el regreso del segundo a su país los terminó distanciando y rompiendo el vínculo.

El tiempo hizo lo suyo y cada quien realizó su vida con personas diferentes hasta que enviudaron. Facebook permitió que (sin importar cuanto tiempo hubiera pasado) pudieran reencontrarse, pues la mujer guardaba la esperanza de poderlo ver de nuevo. La pandemia del coronavirus y los confinamientos facilitaron que durante un año conversaran por videollamada sin creer que aquellas conversaciones revivirían el sentimiento.

Fue así como Cristina, de 80 años, y Jaques, de 93, se reencontraron y después de dos años juraron amarse por el resto de sus vidas. La promesa se materializó cuando optaron por casarse. “Ellos son la prueba de que para el amor no hay edad”, dijo Valen, la nieta de la argentina y quien compartió recuerdos de la boda y del día en que volvieron a verse en el aeropuerto.