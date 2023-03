La ONU, nuevo escenario de diferendos por lo ocurrido en el gasoducto de Nord Stream: Rusia acusa anomalías en la investigación

Este lunes, 27 de marzo, en el marco de una nueva reunión del Consejo de Seguridad, se conoció la negativa de esta entidad ante una resolución propuesta por Rusia que proponía la creación de una comisión especial que tenía como objetivo la investigación internacional de los presuntos ‘sabotajes’, en contra del gasoducto submarino Nord Stream, ocurridos el pasado mes de septiembre.

Según informó la misma entidad, tras ser sometido a votación por parte de los 15 miembros del Consejo de Seguridad; cinco permanentes y 10 rotativos, el texto recibió el rechazo por parte de la entidad.

Así, la resolución propuesta por la delegación del Kremlin apenas alcanzó 3 votos favorables entre los que se incluía el de la misma Rusia, además del de Brasil, y China; este último también miembro permanente del Consejo de seguridad al igual que el proponente.

Por el contrario, los restantes 12 miembros del Consejo de Seguridad, si bien no votaron negativamente, sí se abstuvieron de emitir su concepto, lo que hizo que la iniciativa no contara con el respaldo suficiente para ser aprobada, pese a contar también con respaldo de otras delegaciones ante la ONU como Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Venezuela y Siria; los cuales no cuentan actualmente con un asiento en el órgano de seguridad.

Con abstención de 12 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad se hundió propuesta de investigación especial sobre lo ocurrido en gasoducto de Nord Stream.

En medio de la propuesta de Rusia, se ponía sobre la mesa la importancia de la creación de de una comisión especial e independiente, en la cual iba a recaer la responsabilidad de una investigación internacional, que se pretendía transparente, ágil, e imparcial, para determinar si eventualmente existieron factores que pudieran ser considerados como sabotaje frente al funcionamiento de los gasoductos Nord Stream 1 y 2.

En ese mismo sentido, la propuesta de investigación propendía por la identificación, en caso de detectar escenario de sabotaje, de los responsables de tal hecho, así como eventuales Estados u organizaciones cómplices.

La solicitud de Rusia versaba sobre una sensación presente en e Kremlin sobre la existencia de obstáculos para que Rusia hiciera parte o conociera de las investigaciones que en ese sentido actualmente se encuentran en curso, y que actualmente se encuentran a cargo de países como Suecia, Alemania y Dinamarca, países afectados con la situación derivada de las explosiones submarinas que averiaron las tuberías destinadas para el transporte del combustible; gas de origen ruso; un hecho que derivó en peligrosas fugas de este combustible.

En medio de la exposición de su propuesta ante las delegaciones homólogas en la ONU, los enviados de Moscú destacaron la existencia de reservas por parte de su país frente a la transparencia y objetividad con que se adelanta la actual investigación.

Según destacan medios internacionales que recogen las palabras de Vassili Nebenzia, embajador de Rusia en la ONU, el país sustentó ante el pleno del Consejo de Seguridad la existencia de ciertas sospechas sobre la existencia de hechos o acciones anormales por parte de los Estados presuntamente involucrados en el sabotaje, quienes habrían intentado esconder pruebas o limpiar la escena del crimen para salvar su responsabilidad.

Rusia advierte que con lo ocurrido quedó evidenciado quienes quieren desviar la investigación. - Foto: Reuters / Autor: Eduardo Muñoz (izquierda), AFP / Autor: Yuri Kadobnov (derecha).

Tras las votaciones que terminaron por hundir la propuesta, la delegación rusa reafirmó sus sospechas y se fue lanza en ristre contra otros miembros del Consejo de Seguridad, afirmando que la estrategia para no dar luz verde a su resolución, solamente deja en evidencia la existencia de dichas anomalías, sugiriendo incluso que pone de manifiesto quiénes estarían tras el sabotaje denunciado.

Confianza

Por su parte, la argumentación de varios de los estados que se abstuvieron de aprobar la creación de la comisión propuesta por Rusia, advirtieron que lo hacían en virtud de la confianza que ya habían depositad en los estados que avanzan con las investigaciones, afirmando a su vez que la propuesta de Rusia solamente va orientada a enlodar y desviar las investigaciones, insinuando incluso la necesidad de desviar la atención frente al tema de la guerra en Ucrania.

Desde Estados Unidos, el embajador Robert Wood, lamentó la actuación de Rusia afirmando que ese país solo busca desacreditar los resultados que en su momento arrojen las investigaciones.

Desde Estados Unidos se acusó a la delegación rusa de querer desviar la atención frente a la guerra en Ucrania. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El representante del Gobierno Biden también recordó que en una versión previa de la resolución ahora hundida, Rusia sugería responsabilidades por parte de Estados Unidos en la ocurrencia del grave accidente de los gasoductos.

No obstante, desde Estados Unidos también se ha divulgado una investigación por parte de periodistas independientes que advierten que en efecto uniformados o agentes de Estados Unidos habrían instalado con beneplácito de Noruega algunos explosivos; señalamiento que siembra nuevas dudas frente al tema.