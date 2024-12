Las mentiras del fiscal general estadounidense al Congreso

William Barr, fiscal general de Estados Unidos, no quiere darle explicaciones a nadie. Citado por la cámara de representantes para defender su interpretación de las partes más sensibles del informe Mueller, decidió simplemente no presentarse a la audiencia del jueves. No quiere testificar y está dispuesto a aplazar ese momento hasta que sea obligatorio hacerlo.

El escándalo de Barr tiene que ver con el informe de casi 400 páginas que entregó el fiscal especial Robert Mueller en marzo. La investigación se centró en determinar si Donald Trump y su campaña se aliaron con oficiales rusos para interferir en las elecciones presidenciales de 2016. Una de las conclusiones del informe fue no culpar a Trump de ningún crimen, pero hace la aclaración de que eso no significa una exoneración. Todo lo contrario: no se encontraron pruebas contundentes para asegurar su inocencia en todo este caso.

Mueller, en vez de explicar ese punto, publicó una carta de cuatro páginas para resumir el grueso informe. Dichas conclusiones fueron usadas por Trump para declarar “victoria” ante la supuesta caza de brujas de los demócratas. Sin embargo, el propio Mueller le envió una carta a Barr el 27 de marzo, donde textualmente le dice que su resumen “ "no capturó completamente el contexto, la naturaleza y la sustancia" de las conclusiones de la investigación.

Le puede interesar: Leopoldo López volvería a la cárcel

¿Cuál fue la mentira? Barr, en dos audiencias del Congreso (10 y 18 de abril) le afirmó a los congresistas que no tenía conocimiento de ninguna crítica de Mueller sobre su resumen.

De igual manera, el fiscal general publicó a mediados de abril el informe Mueller casi completo, pues había partes clasificadas que todavía hoy el público no conoce. Así, los demócratas han comenzado a cuestionarlo fuertemente, pues en todo el episodio parece que hay una sombra sobre la interpretación que se le ha dado al informe.

En el gobierno estadounidense, el fiscal general hace parte del gabinete presidencial. Sin embargo, sus responsabilidades tienen que ver con el Departamento de Justicia y todos los temas alrededor de esa cartera. Muchos congresistas demócratas han reforzado una idea que ha rondado hace un tiempo: Barr está actuando como el abogado del presidente en vez de ser el fiscal de la nación.

La presidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, acusó al fiscal de haber "mentido en el Congreso" los intercambios con Mueller. "Si cualquier otra persona lo hiciera, sería considerado un delito", señaló, dejando al comité la decisión sobre el procedimiento a seguir.

Lea también: Assange: condenado a 50 semanas de prisión

Otras voces como el representante demócrata Adam Schiff piden que el fiscal renuncie inmediatamente."Engañó a los estadounidenses con su resumen impreciso sobre el informe Mueller. Luego, engañó al Congreso cuando negó conocer las preocupaciones de Mueller".

A la ira creciente en los demócratas, se sumó la ausencia de Barr este jueves en la audiencia de la cámara de representantes y se ha ventilado una teoría nada descabellada: hay personas en altos cargos que están poniendo en riesgo la democracia norteamericana solamente por defender a Trump.

Este jueves, delante de una silla vacía con el nombre de William Barr, el presidente demócrata del comité judicial de la Cámara de representantes, Jerry Nadler, acusó al presidente republicano Donald Trump de querer impedir que el Congreso desempeñe su rol de contrapoder, ignorando las convocatorias y los mandamientos parlamentarios."Es el propio sistema de gobierno, de límite de poderes, el sistema que nos permite no tener un dictador, sino un presidente, el que está en juego", señaló Nadler.

Nadler afirmó que el comité judicial podría activar un raro procedimiento de agravio en el Congreso contra el fiscal general, que podría quedar expuesto a sanciones.

Le puede interesar: Los camarones contaminados con cocaína que intrigan a científicos de Reino Unido

Aun así, queda abierta la pregunta: incluso si dichas sanciones se materializan, ¿Barr asumirá las consecuencias de sus acciones o seguirá en su puesto, defendido por el presidente Donald Trump?

*Con información de AFP