Las siete frases más impactantes de Donald Trump en su discurso de la Convención Republicana

1. “Tenía a Dios de mi lado”

“Sentí que algo me golpeó muy, muy fuerte en la oreja derecha. Me dije a mí mismo: ‘¡Vaya! ¿Qué fue eso?’, Solo puede ser una bala”, manifestó el expresidente. A lo cual Trump dijo que se llevó la mano a la oreja y vio que estaba cubierta de sangre. “Supe inmediatamente que era muy grave, que estábamos bajo ataque”, dijo, y procedió a tirarse al suelo mientras las balas seguían volando.

Sobre los agentes del Servicio Secreto, afirmó que corrieron al escenario “y me golpearon encima para protegerme. De cierta manera, me sentí muy seguro porque tenía a Dios de mi lado. Si no hubiera girado la cabeza, no estaría aquí esta noche”, dijo.