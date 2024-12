“Los días de prueba no se pagan”: la indignante respuesta de un jefe a su empleada; ella no se quedó callada

Una respuesta que ‘indignó’ en redes

La conversación de WhatsApp fue divulgada en Twitter por @soycamarero , con la descripción: “¿Pagar por trabajar? Aquí no hacemos eso”. En esta, quien estaba buscando quedarse con el puesto le pregunta a su superior cuándo puede pasar a recoger el pago, a lo cual este le responde: “Lucía, ese día estabas a prueba. No se paga aquí”.

Al leer eso, la empleada le insistió en que, pese a no haber sido contratada oficialmente, esa jornada debía ser remunerada; sin embargo, el jefe mantenía su ‘negativa’ y buscaba justificaciones para cerrar ese cuestionamiento. “Si querías hacer una extra, me hubieras dicho y lo hablábamos”, continuó el empleador, a lo cual la mujer replicó: “En todos lados (se paga) porque es tiempo que pierdo y gasto en ir y volver”.

“He estado en empresas en formación durante más de un mes y se me ha pagado desde el primer día”, “El mítico día de prueba por el cual tomas a unos cuantos y te tiras todo el mes con empleado extra gratis”. “A mí me intentaron hacer lo mismo en mi campo”. “Yo trabajaba en un laboratorio de prótesis y tuvieron casi dos semanas un puesto cubierto con gente que venía a hacer pruebas”.

Altercado entre jefe y otra joven

“No me gusta que me contestes (…). Te voy a gritar lo que se me pegue la gana. Si no te gusta, la puerta está muy abierta”, añadió. Sin embargo, la empleada también siguió manifestando los puntos con los cuales discrepaba y; finalmente, terminó renunciando.