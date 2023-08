“Los maté a propósito”: las terroríficas notas en las que una enfermera británica revela que asesinó a bebés

“No merezco vivir. Los maté a propósito porque no soy lo suficientemente bueno para cuidarlos. Soy una persona horriblemente malvada... SOY MALA, HICE ESTO” , fueron las palabras que la mujer escribió en una nota que fue encontrada por las autoridades en medio de una inspección policial de la casa de Letby, según recoge la agencia AP.

Al parecer, fue una serie de notas que se encontró la policía en medio de su revisión, en algunas otras la mujer pedía ayuda y decía que no la entenderían. “Nadie nunca entenderá o apreciará cómo es. (...) Quiero que alguien me ayude, pero no pueden, así que ¿cuál es el punto de preguntar? Odio mi vida”, afirmaba, según recoge el portal Yahoo Noticias Reino Unido.