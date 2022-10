Lula da Silva llegó a 77 años y este es su deseo de cumpleaños, a 3 días de las elecciones en Brasil

En medio de la carrera definitiva en la que los brasileños definirán el nombre de su nuevo presidente el próximo domingo 27 de octubre, uno de sus candidatos o competidores, el expresidente Luiz Inácio Lula, cumplió 77 años, y en medio de la celebración, a través de las redes sociales, expresó su más sincero deseo.

Aunque se desconoce si el candidato ya sopló las velitas, lo cierto es que su deseo de cumpleaños sí quedó claro para sus cerca de 5,2 millones de seguidores en la red social Twitter, quienes, incluso, desde el pasado miércoles conocieron el anhelo del candidato que lidera las encuestas en Brasil.

“Me gustaría tener la oportunidad, a los 77 años que cumpliré mañana, de dedicar los próximos 4 años de mi vida a mejorar el país”, escribió Lula da Silva la noche del pasado miércoles, en la víspera del aniversario de su nacimiento, dejando claro que anhela volver a la presidencia de su país, derrotando en las urnas a su competidor, el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien ya se midió el pasado 2 de octubre, ganado la primera vuelta de las elecciones; no obstante, en aquel entonces, no le alcanzó el número de votos para lograr hacerse directamente con la elección.

Eu gostaria de ter a oportunidade de, aos 77, que completo amanhã, dedicar os próximos 4 anos da minha vida para melhorar o país. — Lula 13 (@LulaOficial) October 26, 2022

Aunque el mensaje de su ‘deseo de cumpleaños’ ya había quedado claro desde el pasado miércoles, este jueves 27 de octubre se ha reiterado el mensaje a través de las redes sociales, donde el dirigente del Partido de los Trabajadores aclaró que, más allá de ganar las elecciones, su anhelo es volver al primer cargo de la política brasileña para “tener un mandato exitoso y darle una vida mejor a la gente”.

En concordancia con lo afirmado durante su campaña, Lula dio a entender a sus seguidores que no aspirará, en caso de ser elegido, a un nuevo mandato en 2027, cuando tenga 81 años.

“Tengo 4 años de mi vida para dedicar a este país. No puedo y no fallaré”, sentenció el candidato, quien actualmente lidera las encuestas de cara a los comicios definitivos en su país.

Eu quero ganhar as eleições, fazer um mandato exitoso e dar uma vida melhor pro povo. Eu tenho 4 anos da minha vida para dedicar a esse país. Não posso e não vou fracassar. — Lula 13 (@LulaOficial) October 27, 2022

En ese mismo sentido, el candidato presidencial explicó que, a sus 77 años, aún no ha vivido los ‘años más exitosos de su vida’, vaticinando que tras su eventual triunfo el próximo domingo, el cuatrienio que marcará esa etapa será el próximo, cuando aspira a volver a gobernar su país.

“Los próximos 4 años serán los más exquisitos de mi vida”, advirtió en otro de sus mensajes el mandatario, quien, en caso de resultar ganador, deberá asumir las riendas de Brasil el próximo 1 de enero.

En conformidad con lo anterior, el candidato que lidera la intención de voto para las justas definitivas, también elevó una franca advertencia para su esposa; con la que recientemente contrajo nupcias tras haber enviudado por segunda vez.

“A JanjaLula lo siento, pero vamos a trabajar las 24 horas del día”, dijo Lula, quien se comprometió con que en su gestión va a abogar por mejorar las condiciones internacionales de su país, a través de la atracción de capital extranjero, y la apertura o reapertura de nuevas ventanas comerciales.

En ese sentido, el aspirante presidencial también aclaró que buscará, en caso de ser elegido presidente, recuperar las relaciones con el gobierno par de Argentina, teniendo en cuenta que, desde la llegada de Alberto Fernández al Palacio de la Moneda, ese lazo se rompió por parte de la administración Bolsonaro.

“¿Tiene gracia un presidente que sigue peleando con Argentina?”, cuestionó el hoy cumpleañero.